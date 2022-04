Analist: fabrikanten verkochten tot nu toe 1,74 miljoen vouwbare smartphones

De diverse fabrikanten van vouwbare smartphones hebben tot nu toe rond 1,74 miljoen exemplaren van hun foldables verkocht, zo heeft analistenbureau Canalys becijferd. Samsung verkocht er tot nu toe het meeste.

De Samsung Galaxy Z Flip is de meest succesvolle vouwbare smartphone tot nu toe, blijkt uit cijfers over vouwbare smartphones die Wall Street Journal van Canalys kreeg. Van de Z Flip gingen er tot eind juni rond 600.000 over de toonbank. De Galaxy Fold kwam in die periode tot ongeveer 400.000 exemplaren. Huawei zou er rond 550.000 verkocht hebben van zijn Mate X en Xs, terwijl de Motorola razr kwam tot ongeveer 200.000 exemplaren.

Samsung, Huawei en Lenovo zijn tot nu toe de enige fabrikanten die een vouwbare smartphone hebben uitgebracht. Alle modellen hebben adviesprijzen die ver boven 1000 euro liggen. De Z Flip en razr kwamen uit voor rond 1500 euro, de Fold kostte bij release rond 2000 euro en de Mate Xs kwam uit voor rond 2500 euro.

De eerste vouwbare smartphone verscheen in de Benelux in januari met de Galaxy Fold, hoewel die telefoon al eerder uitkwam in andere landen. Deze maand komt opvolger Z Fold2 uit, terwijl Lenovo inmiddels een evenement gepland heeft staan voor de aankondiging van een nieuwe razr. Vouwbare smartphones maakten afgelopen jaar 0,14 procent uit van de verkopen op de smartphonemarkt. De relatief lage verkopen komen vermoedelijk door de hoge prijzen en beperkte beschikbaarheid. Vouwbare modellen kwamen tot nu toe niet wereldwijd uit. Zo kwam de razr in februari alleen in de VS op de markt, terwijl de release in Nederland pas enkele maanden later was.