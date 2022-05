Wi-Fi Alliance begint met certificeren producten met Wi-Fi 6E

De Wi-Fi Alliance heeft zijn Wi-Fi 6E-certificeringsprogramma gereed. Daarmee worden de eerste producten met ondersteuning voor deze uitbreiding van de Wi-Fi 6-standaard gecertificeerd. De eerste producten met Wi-Fi 6E-ondersteuning komen in de komende maanden uit.

Met de certificering garandeert de Wi-Fi-Alliance interoperabiliteit voor apparaten in het 6GHz-spectrum. Het is een kleine stap in het proces van de introductie van Wi-Fi 6E in apparaten, waar nieuwe hardware voor nodig is. Deze mogelijkheid om gebruik te maken van 6GHz is de belangrijkste toevoeging van Wi-Fi 6E, naast het gebruik van de 2,4GHz- en 5GHz-band. Compatibiliteit met oudere wifistandaarden blijft dus bestaan.

Dit jaar zal Wi-Fi 6E een flinke sprong nemen, stelt de Wi-Fi Alliance. De organisatie spreekt over een 'snelle adoptie' in 2021 en in 2022 verwacht ze dat bijna twintig procent van alle Wi-Fi 6-apparaten 6GHz zal ondersteunen. Naar verwachting komen er meerdere Wi-Fi 6E-chipsets uit van verschillende bedrijven en kunnen we in het eerste kwartaal van dit jaar al rekenen op een behoorlijk aantal smartphones, pc's en laptops die de nieuwe standaard ondersteunen. Broadcom introduceerde eerder al chipsets gericht op netwerkelektronica en een chipset voor smartphones. Ook Qualcomm deed dat al.

Het Europese Electronic Communications Committee heeft in november vorig jaar het gebruik van de 6GHz-band voor wifi goedgekeurd. Daarbij gaat het om 500MHz in het voorste deel van het spectrum: van 5925 tot 6425MHz. Dat is nauwer dan de toestemming die de Amerikaanse FCC al in april vorig jaar gaf. In de Verenigde Staten komt de volledige 6GHz-band vrij, in totaal 1200MHz aan spectrum.

Wi-Fi 6E werkt met kanalen met een breedte tot 160MHz, maar net als bij 5GHz zijn kanalen van 20, 40 en 80MHz ook mogelijk. Uitgaande van de Amerikaanse situatie passen in de volledige 1200MHz in totaal zeven 160MHz-kanalen naast elkaar, terwijl dat er bij wifi conform de 5GHz-standaard maximaal twee zijn. Overigens levert de beperktere toekenning van het deel van het 6GHz-spectrum in Europa niet direct nadelen op; het zal alleen sneller vol kunnen raken in een denkbeeldige situatie waarin veel gebruikers van de 6GHz-band gebruikmaken, zoals nu vaker het geval is bij 2,4GHz.

Net als wifi op 5GHz is wifi op 6GHz met name geschikt voor relatief korte afstanden met weinig obstakels tussen zender en ontvanger. De 2,4GHz-frequentie is effectiever op langere afstanden en kan beter obstakels overwinnen. Het bereik van wifi op 6GHz moet echter niet significant minder zijn dan dat van 5GHz, terwijl de doorvoersnelheid en latency wel aanzienlijk verbeteren.