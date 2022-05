NXP introduceert chipset voor Wi-Fi 6E

Het Eindhovense chipbedrijf NXP introduceert een nieuwe wifichipset die de Wi-Fi 6E-standaard ondersteunt. Met de soc wil het bedrijf tegemoet komen aan de toenemende vraag naar snellere draadloze internetverbindingen in apparaten.

De CW641-chipset van NXP ondersteunt naast de 2,4GHz en de 5GHz-frequentie ook de volledige 6GHz-band die in totaal 1200MHz kan toevoegen aan het wifi-spectrum. De chipset is bedoeld om te integreren in internet-accesspoints, -routers, industriële toepassingen en de autoindustrie. Met zijn eerste Wi-Fi 6E-chipset wil NXP naar eigen zeggen de adaptatie van het nieuwe wifi-spectrum versnellen.

Het bedrijf koos voor de ondersteuning voor Wi-Fi 6E nadat de Wi-Fi Alliance begin vorig jaar de nieuwe standaard aankondigde. Bedrijven moesten echter nog wachten op diverse overheden om dit deel van het spectrum vrij te geven. De Amerikaanse telecomautoriteit FCC keurde in april vorig jaar de volledige 6GHz-band goed voor wifi-toepassingen. In Europa heeft het Electronic Communications Committee in november het gebruik van de 6GHz-band voor wifi eveneens goedgekeurd. Daarbij gaat het niet om de volledige 1200MHz maar om 500MHz in het voorste deel van het spectrum: van 5925 tot 6425MHz. In maart zou de Europese Commissie zich buigen over de verdere politieke goedkeuring.

Met wifi op de 6GHz-frequentie moeten hogere snelheden en een lagere latency mogelijk zijn. De frequentie werkt, net als 5GHz, het best op een korte afstand tussen zender en ontvanger zonder obstakels die het signaal kunnen blokkeren. De nieuwe frequentie die beschikbaar wordt gesteld voor wifi-toepassingen zorgt in de praktijk voor bijna een verdubbeling van het wifispectrum.

Wi-Fi 6E werd begin vorig jaar aangekondigd door de Wi-Fi Alliance. Om er gebruik van te maken is nieuwe hardware nodig. Zowel routers en apparaten als laptops en smartphones moeten voorzien zijn van chips met Wi-Fi 6E-ondersteuning.