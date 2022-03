Een 5G-gaming-abonnement? - Waarom providers gamers interessant vinden

Zou je extra betalen voor een mobiel abonnement als dat speciale functies zou hebben voor gamers? In Zuid-Korea zijn er nu nieuwe bundels gekomen bij mobiele providers: speciaal voor gamers. En wat je dan krijgt? Geen rgb-leds op je factuur, maar wel 5G met hoge snelheid en lage latency én een collectie van games om te streamen.

Alles wordt beter met rgb-leds, dus ook facturen

De Zuid-Koreaanse providers en gamestreaming

De tijd voor aparte 5G-abonnementen voor gamers is nog niet gekomen, maar in Zuid-Korea - al jarenlang voorloper op gebied van internetsnelheden - zijn alle mobiele providers in de afgelopen maanden vol enthousiasme op de markt voor gamestreaming gedoken.

SK Telecom werkt samen met Microsoft voor de SKT 5GX Cloud Game-bundel van 16.700 Koreaanse won. Klinkt veel, maar is omgerekend rond 12,70 euro per maand. Daarvoor krijg je Xbox Game Pass Ultimate. Er is ook een iets duurdere optie, waarbij je er een Xbox-controller bij krijgt.

Dat is, in elk geval nu nog, een bundel boven op het abonnement en zou ook werken met andere providers. SK Telecom zegt wel diverse verbeteringen in het netwerk te hebben doorgevoerd voor gamers, waaronder zorgen voor een consistente, lage latency als de telefoon van de ene naar de andere mast gaat, zoals bij een treinreis.

Korea Telecom heeft samengewerkt met gamestreamingbedrijf Ubitus aan de eigen dienst Gamebox. Dat kost omgerekend rond 7,50 euro per maand voor het streamen van een collectie games. De provider houdt het voor nu nog compatibel met 4G en 5G, maar merkt wel op dat gamers het best een 5G-telefoon en 5G-abonnement kunnen hebben.

LG U+, de derde grote provider in het land, heeft samenwerking gezocht met Nvidia voor een gezamenlijk aanbod van zijn GeForce Now-abonnement. Dat gebeurt via Nvidia's GeForce Now Alliance van providers. Het gaat om providers in een handvol landen. De dienst was in eerste instantie alleen beschikbaar via 5G, maar werkt sinds vorige week ook met 4G.

Waarom providers er nu op duiken

Mobiele providers willen altijd meer zijn dan de datapijp en extra geld verdienen met extra diensten. De bekendste daarvan is uiteraard sms, de berichtendienst met een apart kanaal op het mobiele netwerk. Dat was een ware kip met de gouden eieren tot ongeveer tien jaar geleden berichtendiensten als WhatsApp en BlackBerry Messenger een einde maakten aan de dominantie van de techniek.

Belminuten zijn dat in zekere zin nu ook geworden. Nu mobiele netwerken allemaal IP-netwerken zijn, kun je betogen dat bellen ook simpelweg voip-verkeer is, maar desondanks rekenen providers dat graag apart af in vooral goedkope abonnementen.

Daarnaast zijn er altijd andere diensten geweest: wat dacht je van i-mode? Vodafone 360? Er zijn veel pogingen geweest om extra diensten aan te bieden om zo klanten meerwaarde te bieden en dat om te zetten in meer omzet. Een spectaculair gefaald voorbeeld daarvan is de 'chatheffing'. De ophef over extra moeten betalen voor whatsappen was zó groot dat de politiek de handschoen oppakte en netneutraliteit vastlegde in de wet.

In het afgelopen decennium, zo rond de opkomst van 4G, kwamen er wel bundels die gebruikmaakten van het snellere internet van 4G. Zo ging KPN bundels aanbieden met Spotify, ging Vodafone in zee met Napster en T-Mobile met Deezer.

Het streamen van muziek ging al prima met een 4G-verbinding in 2013 en een paar jaar later was ook videostreaming op 4G al geen probleem meer. Maar de markt voor gamestreaming was een paar jaar geleden nog niet klaar. Diensten als GeForce Now, Microsoft xCloud en Google Stadia bestaan nog niet zo lang en 4G-netwerken hebben niet de latency, capaciteit en snelheid om gamestreaming op hoge resoluties door een grote groep mensen aan te kunnen.

Bovendien vormen gamers een interessante markt; die zijn namelijk volgens recent onderzoek bereid om extra te betalen voor een betere game-ervaring. En als gamen via 5G beter zou gaan dan via de thuisverbinding, dan zouden veel gamers volgens die enquête meteen overstappen.

In Nederland

De volgende vraag is natuurlijk of Nederlandse providers al bezig zijn. Ze stortten zich rond 2013 immers allemaal op muziekstreamingbundels, dus de stap naar gamestreaming lijkt dan niet zo groot. Vodafone heeft in Duitsland al een overeenkomst met Hatch, maar VodafoneZiggo zegt niets over Nederland. "Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de markt. Over de mogelijkheden en kansen voor een gaming-abonnement op 5G op de Nederlandse markt willen we echter nu niets zeggen. Al is het maar uit het oogpunt van concurrentie."

T-Mobile wijst op zijn al bestaande abonnementen, maar zegt verder niets over gamebundels. "Wij hebben unlimited en we geven onze klanten maximale vrijheid. Met unlimited bepalen zij zelf hoe zij streamen, of dat nu games of andere toepassingen zijn. Door 5G toe te voegen aan ons unlimited-aanbod, wordt dit uitstekend geschikt voor gamers", aldus woordvoerder Sophia Weavers.

KPN zegt wel wat te zien in de combinatie games en 5G, bij monde van woordvoerder Stijn Wesselink. "Dit zijn interessante ontwikkelingen die wij uiteraard volgen, gaming is namelijk een van de toepassingen voor consumenten waar 5G daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt. Zo hebben we vorig jaar ook laten zien in ons 5G FieldLab in de ArenA met een gamedemo. Wij onderzoeken verschillende gaming-usecases die gebruikmaken van 5G. Wanneer we hier meer over kunnen zeggen, laten we dat weten."

Tot slot

De combinatie van 5G en gamestreaming is een heel logische; de streamingdiensten zijn er nu, 5G kan een voordeel bieden door meer capaciteit, snelheid en een lagere latency dan 4G. Het is dus niet meer dan logisch dat mobiele providers op deze markt een voet tussen de deur willen krijgen.

Maar net zoals met muziekstreamingdiensten, waarbij je licenties nodig hebt met alle grote platenmaatschappijen, is zelf een gamestreamingdienst opzetten een enorme investering. Je hebt games, servers en een goed werkende dienst nodig.

Daardoor ligt de samenwerking met bestaande diensten als die van Microsoft en Nvidia ook hier enorm voor de hand. Wij hebben nu nog één probleem in Nederland om dit mogelijk te maken: 5G is hier vooralsnog niet sneller, heeft niet per se meer capaciteit en biedt geen lagere latency. Het is wachten op 5G op meer frequenties voordat gamestreaming via 5G in Nederland echt meerwaarde gaat bieden.