KPN: over vijf jaar heeft twee derde huishoudens glasvezel

Over vijf jaar moet twee derde van de huishoudens glasvezel van KPN tot in de meterkast hebben, zo zegt provider KPN. Dat is nu een derde. Om dat mogelijk te maken, investeert de provider de komende drie jaar 3,5 miljard euro in de vernieuwing van het netwerk.

Volgend jaar moeten 500.000 nieuwe huishoudens de beschikking gaan krijgen over glasvezel, aldus KPN. Dat zou een record betekenen voor de provider, die niet eerder zoveel nieuwe huishoudens in een jaar aansloot. Nederland telt in totaal rond 7,9 miljoen huishoudens. In 2025 wil KPN rond 5,3 miljoen huishoudens aan hebben gesloten op glasvezel, daarna moet dat aantal stijgen naar 6,3 miljoen, 80 procent van het aantal huishoudens.

De nadruk op glasvezel is niet nieuw: KPN zegt sinds twee jaar zich weer te richten op het aanleggen van glasvezel, nadat dat jarenlang op een laag pitje stond. Na de overname van Reggefiber in 2014 trapte KPN op de rem bij de aanleg van glasvezel naar bestaande huizen. In plaats daarvan probeerde het bedrijf zoveel mogelijk snelheid uit zijn koperlijnen te persen.

De toegenomen concurrentie lijkt de reden te zijn om meer te investeren in glasvezel. Concurrent VodafoneZiggo is bezig de snelheden van zijn kabelaanbod flink op te schroeven en dat kan met de docsis 3.1-standaard tot tot 5Gbit/s down. Ook T-Mobile is zich gaan richten op de aanleg van glasvezel met als doel om concurrentie te bieden aan KPN en VodafoneZiggo.