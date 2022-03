Twitter geeft gebruikers melding bij 'liken' tweet die label heeft

Twitter is begonnen met het geven van een melding als gebruikers een tweet willen liken die een label heeft dat er betwiste informatie in staat. De stap moet de verspreiding van zulke tweets tegen gaan.

Twitter gaf gebruikers al een melding bij het retweeten met eigen commentaar erbij en dat gebeurt nu volgens Twitter dankzij die stap 29 procent minder. Dat is de reden om de melding ook te geven bij het liken van een tweet, iets dat op Twitter gebeurt door het hartje aan te klikken.

Die melding bestaat uit een uitroepteken met de melding dat de informatie in de tweet betwijst is, voorzien van een link naar meer info. Ook staan er knoppen om door te gaan of om het liken of retweeten te annuleren.

De melding is een van de stappen die Twitter neemt om verspreiding van desinformatie op zijn platform te voorkomen. Twitter noemt onder meer de coronapandemie, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en 'synthetische media' als redenen waarom de melding nodig is.

Update, 10:26: Er stond in dit artikel dat het ging om het 'misleidend'-label, maar dat is een ander label dat Twitter gebruikt. Dit is het 'betwist'-label.