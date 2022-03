Microsoft komt met Windows-app en 1080p-upgrade voor gamestreamingdienst xCloud

Microsoft werkt aan een Windows-app voor zijn gamestreamingdienst Project xCloud; screenshots daarvan heeft The Verge online gezet. Ook zou de resolutie van de dienst binnenkort opgeschaald worden van 720p naar 1080p.

The Verge stelt dat Microsoft 'de laatste hand aan het leggen is' aan zijn xCloud-applicatie voor Windows. Momenteel is het alleen nog mogelijk om te streamen naar Android-apparaten. Deze applicatie zou ook nieuwe functies krijgen ten opzichte van wat nu mogelijk is: er is namelijk ondersteuning voor touchscreen-input en gebruik van een gyroscoop als invoerapparaat. Daardoor is een controller dus niet een vereiste. The Verge heeft op Twitter bewegende beelden geplaatst.

De resolutie-upgrade wordt zowel door The Verge als door Windows Central gemeld. Laatstgenoemde voegt ook screenshots bij, die het van een van zijn bronnen heeft ontvangen. Daarop is Hellblade te zien, draaiende in 720p en 1080p. De upgrade ligt in lijn met een gerucht van vorig jaar, waarin stond dat Microsoft achter de schermen de xCloud-hardware aan het upgraden was naar Xbox Series X-componenten.

Wellicht dat het niet lang duurt voordat al dit nieuws concreet wordt en er een datum aan vastgeplakt wordt. Microsoft-kenner Paul Thurrott tweette op vrijdag namelijk dat het bedrijf een 'what's new for gaming'-evenement zou houden op 23 maart. Gezien de claim van The Verge dat de xCloud-Windows-app bijna af is, lijkt de kans goed dat Microsoft nieuws over de gamestreamingdienst gaat brengen tijdens dat evenement.

Met de resolutie-upgrade zou Microsoft meer op het niveau zitten van concurrenten als GeForce NOW en Google Stadia. Die laatste biedt zelfs een 4k-optie, hoewel dat, tot onvrede van een groep gebruikers, niet werkelijk 4k zou zijn.