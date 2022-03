Valve moet toch gegevens 436 Steam-games leveren in rechtszaak Epic tegen Apple

Valve moet toch verkoopgegevens afstaan in het kader van de rechtszaak tussen Epic Games en Apple. De iPhone-maker eiste kort geleden de verkoopcijfers op van ongeveer 30.000 Steam-games van de afgelopen zes jaar. Dat is uiteindelijk 436 games en drie jaar geworden.

De eis van Apple eerder deze maand trok vanwege zijn omvang al veel aandacht. Valve weigerde eraan mee te werken en stelde dat de gegevens kort gezegd 'irrelevant, vertrouwelijk en enorm moeilijk om te verzamelen' zijn. Apple wil de informatie van Valve omdat het zo een inschatting kan maken van hoeveel macht Epic heeft op de markt voor digitale gamesdistributie. Dat Steam op pc's opereert en het geschil met Epic om een mobiel platform draait, deert Apple niet.

In de loop van de discussie tussen Valve en Apple, deed laatstgenoemde op een gegeven moment wel water bij de wijn; het verzoek werd naar beneden bijgesteld tot 436 games. Dat vond Valve nog steeds een 'overvloedig verzoek', maar de rechter is hier nu toch in meegegaan. Dat schrijft nu onder andere Kotaku. Welke games het zijn, is niet bekend. Er zijn in ieder geval 305 games op Steam met de tag 'Battle Royale', het genre waar Fortnite ook onder valt. Valve heeft tot halverwege maart om de data te overhandigen aan het gerechtshof. Daarnaast moet Samsung gegevens uit de Galaxy Store overhandigen in het kader van dezelfde zaak.

Valve is officieel geen partij in de rechtszaak; hij wordt uitgevochten tussen Epic Games en Apple. De kern van de kwestie is Fortnite en het percentage aan omzet uit die game dat Epic moet afdragen aan Apple voor het beschikbaar stellen van de game. Epic is het niet eens met de dertig procent die het moet afdragen omdat bijvoorbeeld Amazon te maken heeft met een tarief van 15 procent.

Epic voegde daarom een eigen betaalsysteem aan de iOS- en Android-versies van de game toe, zodat het geen aandeel van omzet uit microtransacties af hoefde te dragen. Daarop zetten Google en Apple de game weer uit hun winkels. Toen besloot Epic weer de twee voor de rechter te slepen. De zaak tegen Apple begint in juli van dit jaar.