Epic brengt later dit jaar Parties voor groepschats uit voor Epic Store

Epic gaat zijn gamewinkel voorzien van meerdere sociale functies. Later dit jaar komen onder andere groepchats beschikbaar waarmee gebruikers ook met audio met elkaar kunnen praten. Dat zogenaamde 'Party System' maakt het ook mogelijk gameplaybeelden te delen met vrienden.

Epic beschrijft de veranderingen in een blogpost over hoe het bedrijf 'de toekomst van sociale elementen in de Epic Game Store' ziet. Later dit jaar komt er een Party System beschikbaar waarin spelers groepen kunnen opzetten. Binnen die groepen kunnen ze naast chat- ook audiogesprekken voeren, zowel tijdens het gamen als daarbuiten. Ook is het mogelijk gameplaybeelden met elkaar te delen.

Groepen hebben geen beheerder, waardoor iedere speler in en uit de groep kan stappen. Onderdeel van het Party System zijn Active Party Windows. Dat zijn tijdelijke tijdslots waarin een party kan samenkomen om samen te spelen voor bijvoorbeeld een enkele wedstrijd. Tijdens een party hebben gebruikers gezamenlijk de controle over andere teamleden, tijdens active party windows hebben spelers die zelf. Parties hebben geen individuele beheerder waardoor alle spelers ieder moment in en uit de groep kunnen stappen.

Het nieuwe partysysteem komt ergens 'later dit jaar', al geeft Epic geen exacte releasedatum. Later dze maand komen er wel een aantal andere aanpassingen voor de Store. Zo kunnen gebruikers een Niet Storen-modus activeren waarbij ze geen notificaties krijgen. Spelers worden in de toekomst ook beter vindbaar in de zoekmachine, en ze krijgen een 'Player Card' waarbij er een pop-up verschijnt met informatie over een speler, en opties zoals hen uitnodigen voor de parties die later komen.

Epic verwijdert wel de Whispers-functie waarmee gebruikers privé met elkaar konden chatten. Die werd volgens het bedrijf maar weinig gebruikt. Epic hoopt die later terug te kunnen brengen, maar geeft daar geen uitsluitsel over.