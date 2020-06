Epic Games Store lijkt op termijn uit te komen voor Android- en iOS

Epic Games heeft plannen om de zijn Epic Games Store in de toekomst naar Android- en iOS-telefoons te brengen. Deze digitale winkel moet net als de Windows- en Mac-versies opengesteld worden voor externe ontwikkelaars, die daar hun spellen kunnen verkopen.

Een tijdspanne voor het brengen van de EGS naar mobiele telefoons geeft ceo Tim Sweeney tegenover Gamespot niet. Wel lijkt de ontwikkelaar zich meer te richten op Android-apparaten dan op iOS-apparaten. Over de komst naar iOS zegt Sweeney dat 'we dat graag willen doen'; over Android zegt hij dat ze dat 'gaan' doen.

Het is onduidelijk hoe de Store precies zou moeten werken. Apple laat gebruikers en ontwikkelaars immers geen apps buiten de App Store om installeren. Bij Android kan dit wel. Epic Games distribueerde Fortnite in eerste instantie buiten de Google Play Store om. Spelers kregen daardoor bijvoorbeeld beveiligingspop-ups te zien. Door de Play Store op deze manier te omzeilen, hoefde Epic Games geen inkomsten af te dragen aan Google. Onlangs bracht Epic Games Fortnite toch naar de Google Play Store. Mogelijk wil Epic Games nu zelf een winkel ontwikkelen, om niet afhankelijk te hoeven zijn van Google en Apple.

Eind 2018 gaf Epic Games al aan dat de Games Store ook naar andere platforms moest komen, waarbij Android en iOS al werden genoemd. Toen ging het nog 'in de loop van 2019' als tijdpad genoemd. Ontwikkelaars die via de Epic Games Store spellen verkopen, dragen 12 procent van de opbrengsten af aan Epic Games.