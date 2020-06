Bing Maps gaat kaarten van TomTom gebruiken

Microsoft start met de integratie van het TomTom-kaartenmateriaal in het Bing Maps Platform. Over de komende maanden worden klanten geleidelijk aan overgezet naar de nieuwe kaarten. Ook Bing.com en andere Microsoft-producten gaan de kaarten gebruiken.

Microsoft schrijft dat het Bing Maps Platform altijd meerdere dataleveranciers gebruikt en dat deze mix nu wordt aangepast. Microsoft specificeert niet welke leveranciers dit allemaal zijn, wel staat er bij Bing Maps een copyright-icoon van Here. Voor de base map data van dit Bing Maps Platform gaat Microsoft nu gebruikmaken van kaarten van TomTom. Voor Bing.com-klanten wordt dit sinds maart 2020 gefaseerd uitgebracht. Ook first party-Microsoft-producten die van Bing Maps gebruikmaken, worden sinds maart overgezet op kaarten van TomTom.

De gefaseerde integratie van de TomTom-kaarten in het Bing Maps Platform start deze week. De zakelijke klanten die hiervan gebruikmaken, krijgen deze verandering in de komende maanden te zien. De klanten hoeven hier niets voor te doen. Microsoft benadrukt dat er geen functionaliteit, api's of sdk's verloren gaan met deze migratie.

Het Duitse Windows United heeft een mail van Bing Maps, waaruit blijkt dat de integratie eind augustus klaar moet zijn. Klanten kunnen via het Bing Maps Dev Center de integratie vooraf inschakelen of zien wat de wijzigingen zullen zijn. Klanten kunnen daar ook zien of ze al op de nieuwe base map data zitten, of nog niet.

Het integreren van de TomTom-kaartendata is een gevolg van de uitgebreide samenwerking tussen Microsoft en TomTom. Het uitbreiden van deze samenwerking werd begin 2019 aangekondigd. De base map data van TomTom is voor de hele wereld, met uitzondering van China, Japan en Zuid-Korea.