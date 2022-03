Drie nieuwe Motorola-smartwatches komen in juni en juli op de markt

Dit jaar komen drie nieuwe Motorola-smartwatches op de markt. De apparaten zouden onder licentie gemaakt worden door het Canadese CE Brands Inc. Het zou om zowel rechthoekige als ronde smartwatches gaan. Het is niet zeker of ze ook naar Europa komen.

De producten kwamen aan het licht middels een roadmap van CE Brands, die voor investeerders gepresenteerd werd. In juni zou een Moto G Smartwatch uitkomen. De G-bestempeling doet vermoeden dat het een relatief betaalbare smartwatch moet worden, net als de Moto G-smartphoneserie. Een maand na deze smartwatch moeten een rechthoekige Moto Watch en een ronde Moto One uitkomen. Uit andere slides blijkt dat de horloges op Wear OS draaien, Qualcomm-hardware hebben en dat het bedrijf ze omschrijft als 'premium wearables', hoewel dat wellicht juist niet slaat op het G-model. De slides werden ontdekt door WatchSmarty en zouden op 9 februari aan investeerders getoond zijn.

Specificaties van de horloges staan er niet bij. Qualcomm kondigde vorig jaar echter twee nieuwe socs te maken voor wearables: de Snapdragon 4100 en 4100+. Die worden gemaakt op een 12nm-procedé, wat veel kleiner is dan het voorgaande 28nm-procedé. De 12nm-socs bieden volgens de fabrikant 85 procent hogere cpu-prestaties en een 2,5x zo snelle gpu vergeleken met voorgangers.

Motorola maakt de Moto-smartwatches al een tijdje niet meer zelf. Het staakte de ontwikkeling van smartwatches in 2016 en zei daar toen bij dat er op dat moment te weinig vraag was om door te gaan met de slimme horloges. EBuyNow, dat overgenomen wordt door CE Brands, bracht eind 2019 ook al een nieuwe Moto 360 uit.

De Motorola-horloges zouden een markt betreden die op het moment inderdaad rustig is. Concurrentie op de markt is er momenteel in de vorm van Fossil, Mobvoi en enkele anderen. Wellicht komt Samsung ook binnenkort met een Wear OS-smartwatch op de markt, in plaats van het gebruikelijke Tizen.