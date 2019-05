NS geeft 1900 conducteurs smartwatch na succesvolle proef

De Nederlandse Spoorwegen gaat negentienhonderd conducteurs voorzien van een smartwatch die met een trilling aangeeft wanneer een trein moet vertrekken. Een proef voor het gebruik van de wearable is volgens NS succesvol verlopen.

Aanstaande maandag krijgen de eerste conducteurs de smartwatch. Later dit jaar verstrekt de NS wearables aan meer conducteurs, waardoor uiteindelijk 1900 medewerkers ermee kunnen werken. De smartwatch geeft vlak voordat een trein moet vertrekken een trilsignaal, zodat de conducteur attent is gemaakt op het vertrek.

Na het trilsignaal telt het horloge terug tot het moment van vertrek. Het gebruik van de smartwatch moet voor meer punctualiteit zorgen. Daarnaast geven conducteurs aan dat ze meer aandacht voor reizigers kunnen hebben doordat ze niet meer op de stationsklok of hun smartphone hoeven te letten.

Vorig jaar hielden ProRail en de NS een proef met twaalf conducteurs die smartwatches kregen. De NS kon vrijdagochtend geen inhoudelijk antwoord geven op de vraag om welke smartwatch het gaat en of er meer apps voor de wearable in ontwikkeling zijn. De woordvoerder zegt hier later op terug te komen. In 2017 kondigde ProRail de ontwikkeling van een smartwatchapplicatie aan. Daarbij toonde het bedrijf toen een Moto 360-horloge.