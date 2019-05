Vlamingen kunnen via DAB+ voortaan ook op Franstalige zender RTBF Mix afstemmen

In Vlaanderen en Brussel kan via DAB+ nu ook worden geluisterd naar de uitzendingen van RTBF Mix. Dat is het nieuwe radiostation van de RTBF, de publieke omroep voor de Franstalige gemeenschap in België.

De RTBF heeft de uitzending van zijn radioprogramma RTBF Mix toevertrouwd aan netwerkbeheerder Norkring België, de eigenaar van het zenderpark in Vlaanderen en Brussel. Hierdoor is RTBF Mix sinds donderdagmiddag ook te beluisteren in het Nederlandstalige taalgebied van België, evenals in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.

Sinds in Wallonië de laatste RTBF-zender van de middengolf verdween, eind 2018, was het in Vlaanderen niet langer mogelijk om via de ether naar RTBF-radio te luisteren. Met RTBF Mix op DAB+ komt daar verandering in. Mix biedt volgens de Franstalige omroep het beste van drie andere RTBF-zenders: La Première, Classic 21 en VivaCité, met actuele informatie, muziek en sport.

In Vlaanderen zijn de meeste publieke en commerciële radiostations inmiddels gratis te beluisteren via DAB+. Een greep uit het aanbod: VRT NWS, Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant), VRBO, VRBO Evergreen, TOPradio, Roxx, Radio Maria, Qmusic, Qmusic Non Stop, Nostalgie, MNM, MNM Hits, Klara, Klara Continuo, Joe, Joe 70’s, Joe 80’s en Family Radio. De enige niet-Vlaamse zenders in het aanbod zijn BBC World Service en nieuwkomer RTBF Mix.