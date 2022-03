Renders tonen Motorola-smartwatch met Snapdragon Wear 4100-soc

Er zijn renders verschenen van een vierde Motorola-smartwatch die dit jaar zou verschijnen. Het ronde klokje heeft een Snapdragon Wear 4100-tekst op de behuizing, een teken dat het horloge de nieuwe soc aan boord heeft.

Behalve de tekst 'Snapdragon Wear 4100' staat er ook NFC, GPS en ATM5 of ATM3 op de behuizing, meldt 9to5Google. Bovendien is er een transparante achterkant te zien met een laadspoel, wat erop wijst dat het horloge draadloos kan laden. Huidige Motorola-smartwatches gebruiken pogo pins om te laden.

De Snapdragon Wear 4100 kwam vorig jaar uit en is de nieuwste soc van Qualcomm voor smartwatches. Die wordt gemaakt op een 12nm-procedé, dat veel kleiner is dan het voorgaande 28nm-procedé. De 12nm-soc biedt volgens de fabrikant 85 procent hogere cpu-prestaties dan de voorgangers en een 2,5x zo snelle gpu.

Een presentatie voor investeerders die is uitgelekt, toonde al drie smartwatches die in de komende zomer moeten uitkomen. In juni zou er een Moto G Smartwatch uitkomen. De G-bestempeling doet vermoeden dat het een relatief betaalbare smartwatch wordt, net als de Moto G-smartphoneserie. Een maand na deze smartwatch moeten een rechthoekige Moto Watch en een ronde Moto One uitkomen. Uit andere slides blijkt dat de horloges Wear OS draaien.