Sony gaat Horizon Zero Dawn uit PlayStation Plus-catalogus verwijderen

Sony stopt vanaf 21 mei met het aanbieden van Horizon Zero Dawn: Complete Edition voor PlayStation Plus Extra- en Premium-afnemers. Mogelijk doet Sony dit ter voorbereiding op de release van de nog onaangekondigde PS5-remaster.

Vooralsnog is de Horizon Zero Dawn: Complete Edition in de Plus-catalogus speelbaar voor PlayStation 4- en 5-gebruikers, mits gamers een Extra- of Premium-abonnement op Plus hebben. Op de PlayStation Store-pagina van het spel vermeldt het bedrijf daarentegen dat deze optie op 21 mei vervalt, zo bevestigt Eurogamer. Na die datum blijft de Complete Edition inclusief de Frozen Wilds-uitbreiding voor zover bekend gewoon te koop via de PlayStation Store.

Het verdwijnen van de populaire Sony-game uit de Plus-catalogus wijst volgens verschillende media op de komst van een remaster specifiek voor de PlayStation 5. Horizon Zero Dawn werd oorspronkelijk in 2017 door het Nederlandse Guerilla Games voor de PlayStation 4 uitgebracht. Later kwam er een update uit waardoor 4k60-gameplay met checkerboardrendering mogelijk werd op de PlayStation 5. Vooralsnog is er daarentegen geen native PS5-versie van het spel. Eind 2022 gingen er voor het eerst geruchten rond dat er een PS5-remaster van Horizon Zero Dawn in ontwikkeling was, maar tot dusver hebben Sony en Guerilla Games officieel niets aangekondigd.