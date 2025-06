Sony verhoogt prijzen jaarabonnementen PlayStation Plus met maximaal 32 euro

Sony heeft een prijsverhoging aangekondigd voor de jaarabonnementen op PlayStation Plus. Het blijft goedkoper ten opzichte van de abonnementen per maand en per kwartaal, maar de prijs gaat wel fors omhoog.

Bij Essential komt er 12 euro per jaar bovenop, bij Extra gaat het om 26 euro en bij Plus Premium om 32 euro per jaar. Volgens Sony is de prijsverhoging nodig, omdat daardoor het bedrijf in staat is 'door te gaan met het aanbieden van games van hoge kwaliteit en voordelen bij het abonnement'. Een concrete reden voor de prijsverhoging geeft Sony niet.

De prijsverhoging gaat in per 6 september. De prijzen per maand en kwartaal veranderen niet. Het gaat om een wereldwijde verhoging van de jaartarieven. Klanten krijgen een mail over de verhoging en wat het voor hen betekent.