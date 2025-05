'Sony heeft nieuwe studio opgericht met ex-werknemers Deviation Games'

Sony zou een nieuwe gamestudio met voormalige medewerkers van Deviation Games hebben opgericht. Een ex-medewerker van de ontwikkelstudio meent dat er in de nieuwe studio aan nieuwe intellectual property wordt gewerkt.

Michael Anthony schreef in een post op LinkedIn dat de voormalige collega’s van Deviation Games zeer getalenteerd zijn. Het is niet duidelijk hoeveel werknemers de nieuwe studio telt en of alle kopstukken van de ontwikkelstudio deel uitmaken van het nieuwe team. VideoGamesChronicle vermoedt dat Jason Blundell, een van de medeoprichters van Deviation Games die ervaring heeft met de Call of Duty-franchise, betrokken is.

Deviation Games is in 2020 opgericht door enkele voormalige Call of Duty-ontwikkelaars en ging in 2021 een samenwerking aan met Sony Interactive Entertainment om nieuwe intellectual property voor Sony te ontwikkelen. De ontwikkelstudio werd in maart 2024 opgedoekt. Er werd geen reden gegeven voor de sluiting.