Sabrent introduceert compacte Rocket 2242-ssd met leessnelheid tot 5GB/s

Sabrent heeft een nieuwe, compacte PCIe 4.0-ssd geïntroduceerd met M.2 2242-formfactor. De Sabrent Rocket Nano 4 beschikt over een Phison E27T-controller, bevat 3d-nandgeheugen en kan leessnelheden tot maximaal 5GB/s aan. Er wordt geen info over de schrijfsnelheden gegeven.

Op de productpagina van Sabrent staat te lezen dat de compacte NVMe-ssd beschikt over een PCIe 4.0-interface. Het betreft een singlesided ssd en het formaat van het opslagmedium kan uitgebreid worden naar een M.2 2280+-formaat via adapters of behuizingen.

Sabrent schrijft dat de Rocket Nano gericht is op gaminghandhelds en compacte apparaten, zoals de Lenovo Legion Go. De compacte Rocket 2242 Gen 4 is te verkrijgen in een 1TB-variant en kost 99 dollar. Het is niet duidelijk of er nog andere varianten van de ssd uitkomen.