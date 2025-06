Sabrent introduceert Rocket 5-ssd met snelheden tot 14GB/s en capaciteit tot 4TB

Sabrent introduceert een nieuwe PCIe 5.0-ssd. De Rocket 5 haalt volgens de fabrikant maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 14 en 12GB/s. De ssd komt beschikbaar met maximaal 4TB opslagcapaciteit.

De Sabrent Rocket 5 beschikt over een PCIe 5.0-interface met vier lanes. De drive is gebaseerd op de Phison E26-controller en heeft 232-laags tlc-nand van Micron. De ssd beschikt ook over een dram-cache die is gebaseerd op Lpddr4. Naast het 4TB-model, komen er ook varianten uit met 1 en 2TB opslag.

De willekeurige 4k-lees- en -schrijfsnelheden bedragen maximaal 1,55 en 1,80 miljoen iops, claimt Sabrent. De genoemde sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 14 en 12GB/s worden volgens de fabrikant gehaald door de 2TB-variant. De fabrikant deelt geen prestatiecijfers voor de 1TB- en 4TB-modellen. Doorgaans verschillen dergelijke ssd's met andere capaciteiten onderling op het gebied van snelheid.

De drive komt los beschikbaar, maar kan ook geleverd worden met een optionele heatsink van Sabrent, die is voorzien van een 20mm-fan voor actieve koeling. De 1TB-variant krijgt een adviesprijs van 270 dollar. Het 2TB-model kost 440 dollar en de 4TB-variant gaat 900 dollar kosten. Sabrent heeft momenteel ook lagere prijzen op zijn website staan, maar het is niet duidelijk of dat een tijdelijke aanbieding betreft. De fabrikant neemt vooruitbestellingen aan in de Verenigde Staten en noemt een leverdatum van 2 juni 2024.