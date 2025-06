Corsair MP700 Pro 2TB

Corsair heeft zijn ssd met PCIe Gen5-interface, de MP700, een hardware-update gegeven. De nieuwe MP700 Pro-serie heeft sneller nand aan boord, waardoor de drive een duidelijkere snelheidswinst ten opzichte van Gen4-drives moet bieden. Met lezen moet de ssd de 12GB/s voorbij kunnen en voor schrijven zou die grens op een haar na gehaald worden. Om die hogere snelheden mogelijk te maken, is niet alleen het nand vernieuwd, maar is de MP700 Pro voortaan ook verkrijgbaar met diverse koelopties. Naast de kale M.2-drive, zoals ook de MP700 geleverd werd, kun je de MP700 Pro met een luchtkoeler of met waterkoeling kopen.

De MP700 Pro is net als zijn voorganger verkrijgbaar in twee capaciteiten: 1TB en 2TB. De 2TB-uitvoering moet, mits goed gekoeld, een geadverteerde snelheid van 12.400MB/s bij lezen halen en 11.800MB/s bij schrijven. De 1TB-uitvoering mag het met een onsje minder doen; lezen gaat tot 11.700MB/s en schrijven tot 9600MB/s, net onder die magische grens van 10GB/s dus. Overigens waarschuwt Corsair dat die prestaties gehinderd kunnen worden door thermal throttling, dus adequate koeling is gewenst. Het is immers niet voor niets dat Corsair een koelblok met actieve koeling van gezamenlijk 20mm hoog op de ssd monteert.

Uiteraard wilden we de MP700 Pro vergelijken met zijn voorganger, maar die hebben we helaas nooit getest en Corsair wilde gezien het verschijnen van de Pro-versie geen samples meer beschikbaar stellen. We moeten het daarom doen met vergelijkingen met andere Gen5-drives die we wel getest hebben, zoals de Crucial T700 en de Gigabyte Aorus. We zetten er ook twee van de snelste Gen4-ssd's tegenover: de 990 Pro van Samsung en de SN850X van WD. De twee Gen5-drives in de vergelijking kosten ongeveer 18 cent per gigabyte, waarbij je voor de 2TB-drives dus ruim 350 euro betaalt. De Gen4-drives kosten nog niet de helft, met prijzen van rond de 150 tot 160 euro voor de 2TB-drives. De Corsair-drives hebben enkel nog adviesprijzen, maar die komen netjes op het niveau van de andere Gen5-drives. De 2TB MP700 Pro-drive zonder heatsink kost 365 euro, met luchtkoeler kost hij 385 euro en met de waterkoeloptie Hydro X is de adviesprijs eveneens 385 euro. De 1TB-uitvoeringen kosten respectievelijk 220 en 235 euro, maar een watergekoelde optie is enkel aan de 2TB-drive voorbehouden.