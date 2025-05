De eisen aan moederborden worden steeds hoger. Dat geldt al helemaal voor Intels nieuwste topmodel, de Core i9 13900KS, die onder volledige belasting richting 400W gaat. Niet gek dus dat fabrikanten zich flink hebben uitgeleefd op hun bijbehorende Z790-moederborden. Daarvan hebben we er maar liefst zeventien getest.

Z790 versus Z690 en B760

De dertiende generatie Core-processors gebruikt dezelfde socket 1700 als de twaalfde generatie. Je kunt die cpu's en de moederborden uit de 600- en 700-series dus mixen en matchen. Juist voor de high-end chipset heeft de nieuwste optie echter een flink voordeel: de fors verhoogde bandbreedte van de PCIe 4.0-lanes uit de chipset. Dat waren er twaalf bij Z690 en zijn er nu bij Z790 twintig, waardoor moederbordfabrikanten meer snelle M.2-slots kunnen bieden en extra controllers (Thunderbolt, 10GbE enzovoort) kunnen gebruiken.

In de onderstaande tabel heb ik alle verschillen tussen de Z790-, Z690- en B760-chipsets op een rij gezet. Ten opzichte van Z690 valt het verhoogde aantal PCIe 4.0-lanes vanuit de chipset het meest op. Daarnaast heeft Z790 een extra 20Gbit/s-USB-poort. Ten opzichte van B760 kun je met Z790 natuurlijk de processor overklokken, wat bij AMD gewoon kan met een B-serie moederbord, en is de totale bandbreedte tussen de cpu en de chipset dubbel zo hoog. Dat laatste is niet zozeer relevant voor de hoeveelheid aansluitingen of mogelijkheden, maar bepaalt de maximumsnelheid als je al die zaken tegelijk wilt gebruiken.

Z790 Z690 B760 PCIe uit cpu 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 DMI 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 PCIe uit chipset 20x PCIe 4.0 + 8x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 + 16x PCIe 3.0 10x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 USB 20Gbit/s 5 4 2 USB 10Gbit/s 5 6 2 USB 5Gbit/s 0 0 2 USB 2.0 4 4 6 USB totaal 14 14 12 SATA-600 8 8 4 Hardware-RAID Ja Ja Alleen SATA Cpu overklokken Ja Ja Nee Geheugen overklokken Ja Ja Ja Wifi geïntegreerd Ja, AX211 Ja, AX211 Ja, AX211 Tdp 6W 6W 6W

De belangrijkste verschillen tussen de Intel Z790-, Z690- en B760-chipsets

Testdeelnemers

In totaal ontvingen we voor deze test niet minder dan zeventien Z790-moederborden. In tegenstelling tot bij onze X670-round-up is gelukkig ook MSI weer van de partij. Alle borden in de test maken gebruik van DDR5-geheugen. Best logisch, want een Z790-moederbord koop je niet als de prijs van je systeem voor jou het belangrijkste is, hoewel van sommige modellen ook wel DDR4-versies te krijgen zijn.