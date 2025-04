Onlangs schreef ik over de perikelen rondom de introductie van PCI Express Gen5-ssd's: een van de redenen voor veel fabrikanten om nog even te wachten met de introductie van dergelijke drives, is het nand. Om de maximale snelheid van de drives te halen, moet het Micron-nand worden aangestuurd op de maximale snelheid die de E26-controller van Phison aankan: 2400MT/s. De eerste drives deden dat op een veiligere 1600MT/s, een snelheid die minder warmte produceert en waarbij het nand makkelijker stabiel blijft. Keerzijde is dat de drives zo rond de 10GB/s blijven steken met het nand op die snelheid.

Crucial heeft als een van de eerste fabrikanten een drive uitgebracht met iets sneller nand. Het is hetzelfde Micron-nand met 232 lagen, maar dan aangestuurd op 2000MT/s, sneller dan de eerste drives op 1600MT/s dus, maar niet de maximaal haalbare snelheid. Toch moeten drives met het nand op 2000MT/s nog altijd een imposante 12GB/s voor sequentiële overdrachten kunnen halen.

We hebben de 1TB-versie én de 2TB-uitvoering van de T700 van Crucial ontvangen en hebben daar onze vernieuwde set benchmarks, nu inclusief opgenomen vermogen, op losgelaten. Beide drives zijn met en zonder heatsink te koop, en er is ook nog een 4TB-uitvoering. We hebben de drives met heatsink getest; die kosten op het moment van schrijven 232 en 408 euro, terwijl de versies zonder heatsink 199 en 375 euro kosten. De niet-geteste 4TB-drive kost 586 euro zonder en 661 euro met heatsink.