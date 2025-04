Lexar toont NM1090-ssd met PCIe 5.0-interface en heatsink met rgb-fan

Lexar toont zijn NM1090-ssd tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De NM1090 is de eerste PCIe 5.0-ssd van dat bedrijf. De ssd beschikt over een heatsink met rgb-fan. De ssd komt beschikbaar met capaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB.

De Lexar NM1090 haalt volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 12GB/s en 11GB/s. Lexar deelt geen informatie over willekeurige lees- en schrijfsnelheden. De ssd maakt gebruik van hetzelfde 232-laagse tlc-nand van Micron en dezelfde Phison E26-controller als de meeste andere PCIe 5.0-ssd's die momenteel verkrijgbaar zijn.

Lexar zegt tegen Tweakers dat de varianten met 1TB en 2TB in maart op de markt komen. Het 4TB-exemplaar volgt 'later'.