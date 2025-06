PNY introduceert PCIe 5.0-ssd met twee fans en leessnelheden tot 12GB/s

PNY heeft zijn PCIe 5.0-NVMe-ssd CS3150 onthuld. Dit model bevat een heatsink met twee geïntegreerde fans en de 2TB-versie heeft sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk maximaal 12GB/s en 11GB/s. De M.2-ssd wordt in december uitgebracht.

PNY beweert dat de twee fans nodig zijn om de hitteafvoer te maximaliseren en throttling te voorkomen, zodat de prestaties consistent blijven. De fabrikant belooft dat er 'ultrastille' fans gebruikt zijn. Naast een 2TB-model komt er ook een 1TB-versie van de Gen5 x4-ssd beschikbaar. Deze bevat sequentiële lees-/schijfsnelheden van respectievelijk 11,5GB/s en 8,5GB/s. Het bedrijf deelt nog geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden.

De fabrikant schrijft dat de ssd daarnaast 'volledig profiteert' van de DirectStorage-api van Microsoft, een techniek die laadtijden in games kan verkorten. Deze sdk wordt tot op heden nog niet breed gebruikt. Onder meer Forspoken en Ratchet & Clank: Rift Apart maken wel al gebruik van deze techniek.

De ssd komt beschikbaar in drie verschillende varianten: met een zwarte heatsink, met een witte en met een zwarte met rgb-verlichting. Voor laatstgenoemde is een negenpinconnector vereist om de fans van stroom te voorzien en de leds te besturen; de andere twee vereisen slechts een vierpinstekker. De rgb-versie van de 1TB-variant heeft een prijs van 190 dollar. Dat is 10 dollar duurder dan de reguliere versies, die 180 dollar moeten kosten. De prijzen van de 2TB-versies worden niet genoemd. PNY stelt dat de interne ssd's ergens in december beschikbaar moeten komen.