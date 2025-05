Gigabyte Aorus Gen5 10000 2TB-ssd met PCIe 5.0-interface is te koop in Benelux

De eerste PCIe 5.0-ssd is in Nederland en België te koop. Het gaat om de Gigabyte Aorus Gen5 10000-ssd met een opslagcapaciteit van 2TB. Gigabyte kondigde deze ssd eerder aan, maar gaf toen geen concrete beschikbaarheidsdatum.

De ssd is op moment van schrijven te koop bij een enkele webwinkel, waar de drive momenteel 379 euro kost. Dit is twintig euro goedkoper dan de adviesprijs die Gigabyte eerder deelde. De Aorus Gen4 7000S met PCIe 4.0-interface en dezelfde opslagcapaciteit kost volgens de Pricewatch momenteel minimaal 260 euro.

De Aorus Gen5 1000 is de eerste PCIe 5.0-ssd van Gigabyte en ook de eerste PCIe 5.0-ssd die in Nederland te koop is. De drive haalt volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 10,0 en 9,5GB/s. De ssd beschikt over tlc-nand en 4GB Lpddr4-cache. Er komt ook een 1TB-variant, die nog niet in Nederland of België te koop is. Tweakers schreef eerder een review over de Aorus 10000-PCIe 5.0-ssd.