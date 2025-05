Nederlandse subsidiepot voor emissieloze vrachtwagens is binnen dag leeg

De Nederlandse subsidiepot voor waterstof- of accuelektrische vrachtwagens is binnen een dag leeg. Er werd voor ruim 120 miljoen euro subsidie aangevraagd, maar in de pot zat maar 30 miljoen euro. Staatssecretaris Heijnen wil nu onderzoeken of er geld bij kan.

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks ging dinsdag 4 april om 9.00 uur open en is inmiddels overtekend, maakt de Rijksoverheid bekend. Overtekend betekent dat er meer bedrijven subsidie hebben aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Partijen kunnen zich nog aanmelden voor subsidie, maar de kans dat ze die krijgen is nihil; er is vier keer meer subsidie aangevraagd dan in het budget zat.

De AanZET-subsidie laat ondernemers en non-profitorganisaties nieuwe emissieloze vrachtwagens kopen of financial-leasen, waarbij de overheid 12,5 tot 37 procent van de aanschafwaarde subsidieert. Het maximale subsidiebedrag is daarbij 131.900 euro, al geldt dit bedrag alleen voor kleine organisaties. Grote organisaties krijgen minder subsidie. Ondernemingen krijgen subsidie voor maximaal twintig voertuigen per jaar.

Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, gaat de overheid met een loting bepalen welke partij recht heeft op de subsidie en welke niet. De overheid kijkt namelijk niet naar het exacte tijdstip van aanvraag, maar alleen naar de dag.

Staatsecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen zegt het mooi te vinden dat er binnen de sector 'zoveel bereidheid is' om over te stappen naar emissievrije vrachtwagens. "Tegelijk zie ik dat de wil om met subsidie over te stappen groter is dan het budget dat ik heb. Daarom ga ik kijken of ik hier extra geld beschikbaar voor kan stellen. Want elke schone kilometer die we nu maken is wat mij betreft pure winst." Met de 30 miljoen euro subsidie kunnen volgens Heijnen zo'n vierhonderd nieuwe emissievrije vrachtwagens gekocht worden. Die vrachtwagens moeten vier jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan.

Vorig jaar was de AanZET-subsidie voor het eerst beschikbaar; toen was de subsidiepot ook na een dag leeg. Destijds werd er voor 35 miljoen euro aangevraagd, terwijl er een budget van 13,5 miljoen euro beschikbaar was. Later verhoogde de overheid dit budget met 11,5 miljoen euro. Dat extra bedrag ging wel ten koste van het budget van volgende jaren.