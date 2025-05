Nederlands spoordigitaliseringproject ERTMS is vertraagd, kost miljard euro meer

De ontwikkeling en aanleg van het European Rail Traffic Management System in Nederland valt ruim een miljard euro duurder uit dan begroot. Ook loopt het project zo'n twee jaar vertraging op, waardoor de Europese deadline van 2030 niet wordt gehaald.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitrol van het ERTMS vertraagd is. Het European Rail Traffic Management System is een Europese communicatiestandaard voor het spoornetwerk waardoor het treinverkeer in ieder EU-land op dezelfde manier communiceert. De implementatie van de technologie in bestaande treinen, verkeersleidingssystemen en fysiek op het spoor duurt om verschillende redenen langer dan gedacht, schrijft ze.

Een van de testtrajecten waar ERTMS wordt ingezet, de Hanzelijn, kan pas op zijn vroegst begin 2027 worden ingezet. Op een ander testtraject worden de eerste proeven pas in 2028 gehouden, zegt de staatssecretaris. Heijnen waarschuwt daarnaast dat er in de toekomst nog meer vertraging kan optreden: "De onderlinge samenhang tussen projecten is groot, waardoor het risicoprofiel van het programma hoog blijft." Die samenhang bestaat uit zowel de aangepaste treinen als de aangepaste sporen en wissels. Daarnaast moet ook de treinverkeersleiding op ERTMS worden aangesloten en moeten machinisten leren rijden met het systeem. Als een van die schakels wegvalt, kan een domino-effect van vertraging ontstaan.

Heijnen zegt verder dat de huidige werkwijze van de verschillende partijen niet goed werkt. "Zonder verandering in de werkwijze van ProRail en de andere sectorpartijen zal de uitrol van ERTMS tot na 2050 duren", waarschuwt ze.

Door die vertragingen stijgen ook de kosten van het project, maar juist dat zorgt ook weer voor meer vertraging. In oktober vorig jaar waarschuwde de staatssecretaris al dat goederenvervoerders amper investeerden in de switch naar ERTMS, juist vanwege de hoge kosten. Inmiddels zouden de kosten tot aan 2030 al meer dan een miljard euro hoger zijn dan begroot, stelt Heijnen.