Seagate FireCuda-PCIe 5.0-ssd blijkt oude firmware te hebben, kan oververhitten

De Seagate FireCuda 540-PCIe 5.0-ssd kan bij intensief gebruik oververhitten en daarbij uitschakelen. Het is al sinds mei bekend dat dergelijke PCIe 5.0-ssd's kunnen oververhitten. De FireCuda 540 werd eind juni uitgebracht.

Net als andere huidige PCIe 5.0-ssd's gebruikt de eind juni aangekondigde Seagate FireCuda 540-ssd de Phison E26-controller. Medio mei bleek dat die controller in bepaalde ssd's kan oververhitten en daarbij kan uitschakelen. Pas na een volledige reboot werkt de pc weer. De ssd throttlet ook niet om oververhitting te voorkomen. Phison erkende de fout toen al en gaf aan aan een fix te werken.

Onder meer Corsairs ssd's zijn uitgerust met geüpdatete firmware waarin de bug is opgelost, maar de FireCuda 540 beschikt nog over de oude firmware, inclusief bug. In tests van ComputerBase crasht ook deze ssd binnen twee minuten bij een CrystalDiskMark-benchmark, bij een temperatuur van 87 graden Celsius.

Het is niet duidelijk waarom Seagate besloot de ssd aan te kondigen en uit te brengen met de verouderde firmware, ook al was toen al ruim een maand bekend dat de ssd bij intensief gebruik kan oververhitten. ComputerBase vroeg de ssd-maker wanneer de firmware-update beschikbaar moet komen, maar heeft nog geen reactie ontvangen. Bij ssd's met een koeler, zoals de Gigabyte Aorus Gen5 10000, lijkt het probleem niet op te treden.