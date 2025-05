Sony kondigt volgende week vermoedelijk WF-1000XM5-oordopjes aan

Sony zou volgende week zijn WF-1000XM5-oordopjes willen gaan aankondigen. De nieuwe versie heeft multipoint-ondersteuning en zijn een stuk kleiner dan de voorgangers, WF-1000XM4. Die kwam twee jaar geleden uit.

Sony heeft een stream klaarstaan voor komende maandag met als titel 'the best silence drops'. De Japanse site gewijd aan het evenement heet 'All you need is 5ilent', een duidelijke verwijzing naar een product van de vijfde generatie en naar ruisonderdrukking.

Er gaan al maanden geruchten over de komende release. Een Kroatische webwinkel heeft de oordopjes online gezet voor een prijs van 319 euro, en dat is in lijn met een prijs die techjournalist Roland Quandt van WinFuture eerder noemde. De WF-1000XM4 kwam in 2021 uit voor 279 euro.

De nieuwe oordopjes bieden onder meer multipoint, betere ruisonderdrukking en een kleiner en lichter ontwerp, zo vermelden de geruchten die The Walkman Blog heeft opgesomd. De WF-X1000XM4 heeft sinds een recente firmwareupdate ook ondersteuning voor multipoint. De XM5-oortjes wegen 5,9g en beschikken over zogenaamde Dynamic Driver X-drivers met een diameter van 8,4mm. Beide oordopjes beschikken over drie microfoons om het omgevingsgeluid op te vangen en ervoor te zorgen dat de actieve ruisonderdrukking goed werkt.

De oordopjes zouden Sony HiRes-audio en DSEE Extreme ondersteunen. Daarnaast zou de WF-1000XM5 beschikken over botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager altijd zou kunnen worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen. Sony's oordopjes hebben typenummer met WF, terwijl de hoofdtelefoons typenummers krijgen met WH. De M5 staat voor Mark 5, de vijfde generatie van dit product.