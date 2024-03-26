Optionele PS5-functie neemt automatisch gameclips op om andere spelers te helpen

Sony werkt aan een nieuwe Community Game Help-functie waarmee de PS5-console automatisch gameplaybeelden kan opnemen. Deze beelden kunnen, na een moderatieproces, getoond worden aan andere spelers die hulp nodig hebben. De functie wordt opt-in en komt later dit jaar uit.

Community Game Help wordt een aanvulling op de bestaande Game Help-feature van de PlayStation 5, meldt Sony in een blogpost. De optionele functie laat een PS5-console automatisch clips van een game opnemen als de speler een activiteit voltooit in een ondersteunde titel. De beelden worden vervolgens door een moderator bekeken en eventueel gepubliceerd. De functie komt later dit jaar beschikbaar voor 'een select aantal games', hoewel Sony de functie op termijn wil uitbreiden naar 'zoveel titels als mogelijk'.

De functie kan onder meer beelden opnemen bij het doorlopen van een level, het verdienen van een trophy of het vinden van verborgen items binnen een game. De beelden worden toegevoegd aan het bestaande Game Hint-menu, waar spelers al hints, tips en hulpvideo's van de ontwikkelaars van sommige games kunnen vinden.

Gebruikers krijgen een melding als een van hun hulpvideo's is gepubliceerd. Gebruikers krijgen ook toegang tot een overzicht van hun gepubliceerde video's en kunnen deze zelf offline halen. Sony benadrukt dat alleen de gameplaybeelden worden opgenomen. Beelden en audio van een webcam, microfoon of audio uit party chats worden niet toegevoegd aan de clips. Het kan, afhankelijk van de game, wel voorkomen dat de username en ingame chatberichten van gebruikers zichtbaar zijn.