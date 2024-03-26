Optionele PS5-functie neemt automatisch gameclips op om andere spelers te helpen

Sony werkt aan een nieuwe Community Game Help-functie waarmee de PS5-console automatisch gameplaybeelden kan opnemen. Deze beelden kunnen, na een moderatieproces, getoond worden aan andere spelers die hulp nodig hebben. De functie wordt opt-in en komt later dit jaar uit.

Community Game Help wordt een aanvulling op de bestaande Game Help-feature van de PlayStation 5, meldt Sony in een blogpost. De optionele functie laat een PS5-console automatisch clips van een game opnemen als de speler een activiteit voltooit in een ondersteunde titel. De beelden worden vervolgens door een moderator bekeken en eventueel gepubliceerd. De functie komt later dit jaar beschikbaar voor 'een select aantal games', hoewel Sony de functie op termijn wil uitbreiden naar 'zoveel titels als mogelijk'.

De functie kan onder meer beelden opnemen bij het doorlopen van een level, het verdienen van een trophy of het vinden van verborgen items binnen een game. De beelden worden toegevoegd aan het bestaande Game Hint-menu, waar spelers al hints, tips en hulpvideo's van de ontwikkelaars van sommige games kunnen vinden.

Gebruikers krijgen een melding als een van hun hulpvideo's is gepubliceerd. Gebruikers krijgen ook toegang tot een overzicht van hun gepubliceerde video's en kunnen deze zelf offline halen. Sony benadrukt dat alleen de gameplaybeelden worden opgenomen. Beelden en audio van een webcam, microfoon of audio uit party chats worden niet toegevoegd aan de clips. Het kan, afhankelijk van de game, wel voorkomen dat de username en ingame chatberichten van gebruikers zichtbaar zijn.

PS5 Community Game HelpPS5 Community Game Help

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 15:16 14

26-03-2024 • 15:16

14

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Reacties (14)

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vinom 26 maart 2024 15:18
Lijkt mij een hele fijne optie! Als ik ergens vast loop in een spel is het vaak even opzoeken op YouTube en kijken hoe het moet, maar dit lijkt mij veel sneller.
Metallize @vinom26 maart 2024 15:31
ja goed .. meestal klap ik mn macbook open ;) en zoek het zo op .... i love my lazyboy couch _/-\o_
Linksquest Moderator Spielerij
26 maart 2024 15:21
Geen verkeerde functie, of ik er vlug gebruik van zal maken durf ik nu nog niet te zeggen, maar zeg nooi, nooit.
timeraider 27 maart 2024 09:54
Zolang het opt-in is en niet opt-out vind ik dit leuke toevoegingen.
Geen 40 minuten videos met 3000 ads nodig, simpelweg via een basis UI precies kunnen zien wat een andere speler heeft gedaan.
Ik heb zelf geen PS5, maar als ik er 1 had of dat dergelijke functie mogelijk zou zijn op andere consoles/PC zou ik het geen issue vinden dat mijn gameplay voor iets dergelijks gebruikt kan worden.
L2GX 26 maart 2024 21:41
Dat lijkt me wel GDPR te overtreden...
Xfade @L2GX26 maart 2024 22:12
Waarom ?
L2GX @Xfade26 maart 2024 22:58
Username en chatberichten zijn ook persoonlijke data. Er zou op zijn minst een opt-out op voorhand moeten zijn.
En sowieso een waarschuwing als de opname begint.
En als ze die data uitvoeren buiten de EU word het al helemaal een probleem.
MaTr1x @L2GX26 maart 2024 23:17
Gelukkig staat het standaard uit en moet je het dus zelf aanzetten, uit de link:
Go to [Captures & Broadcasts] >[Captures] > [Auto Captures] > [Community Game Help], then select [Participate] to opt in to the program.

Maar wel even in de gaten houden of het toch niet stiekem wordt aangezet na een system update.
Xfade @MaTr1x27 maart 2024 01:05
Denk niet dat dit snel zal gebeuren, want dat genereerd wel erg veel data die naar hun servers gaat + modereren zal lastig worden. Tenzij ze hier later iets van bots / Ai voor gaan gebruiken.
L2GX @Xfade27 maart 2024 06:52
Het kan best client-side. Het grappige is dat ik zelf een soortgelijk systeem wil bouwen om van ,door mij ontwikkelde games makkelijk promo-reels te kunnen filmen.
In de zin van dat de game spannende of interessante momenten zou moeten kunnen genereren, slowmotion toepassen, etc.
Maar dat zou dan enkel gebeuren met een setting voor mezelf en random influencers op fiver. En zeker nooit opnemen en naar huis sturen, want dan is je GDPR verklaring (voor Google en Apple toch) stukken ingewikkelder.
Dark Angel 58 @L2GX27 maart 2024 09:22
Dat lijkt me wel GDPR te overtreden...
Serieus??? Ik zie je ook username, dan heeft tweakers GDPR massaal overtreden? :')
Er is geen optout systeem op tweakers om je usernaam te verbergen, anders krijgt iedereen bijvoorbeeld "anoniem" met nummers... oh ja anoniem met nummer is ook username, dat gaat niet meer lol. Misschien kan tweakers random username systeem invoeren die je bij elke inlog een nieuwe username krijgt. Dan wordt een usernaam niet meer aan je gekoppeld, omdat iedereen het ook gebruikt :P

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 22:37]

Snowfall 26 maart 2024 15:34
Beter maken ze het eens mogelijk dat je gameplay direct kan opnemen naar of externe ssd of de tweede ssd die je zelf toevoegt.

Het is echt een grote ergernis dat je alleen maar kan opnemen naar de interne ssd en het dan moet overzetten naar je externe ssd. Duurt allemaal veel te lang.
Verwijderd 26 maart 2024 15:53
De UI is in verhouding met zijn voorganger de PlayStation 4 al wat onoverzichtelijker geworden, dus nog maar een functie erbij?
sandiman @Verwijderd26 maart 2024 16:13
Helemaal mee eens, laatst de PS4 nog eens aangezet, wat een verademing is dat zeg! Is er niet een mogelijkheid om de UI van de PS4 op de PS5 te zetten?

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