Sony brengt PS5-update uit met Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p

Sony heeft officieel de eerder geteste update uitgebracht waarmee de PlayStation 5 ondersteuning krijgt voor Discord. Daarnaast voegt de update ondersteuning toe voor variable refresh rate voor 1440p-resoluties.

De huidige update betekent dat spelers gebruik kunnen maken van voicechat via Discord om daarmee eenvoudig te communiceren met vrienden op andere platforms. Daartoe is het noodzakelijk om de Discord- en PlayStation Network-accounts aan elkaar te koppelen via de instellingen in de PlayStation 5. Vervolgens is de mobiele Discord-app op een smartphone of pc nodig om daadwerkelijk een gesprek te kunnen beginnen op de PS5.

Daarnaast brengt de update ondersteuning voor variable refresh rate voor 1440p-resoluties. Dit wordt momenteel al ondersteund op de PS5, maar alleen bij 4k en 1080p. Om er gebruik van te kunnen maken, is volgens Sony een HDMI 2.1-scherm nodig. Vrr is onderdeel van deze HDMI-standaard en maakt dat een scherm zijn verversingsfrequentie dynamisch kan aanpassen aan de output van de gpu. Dat voorkomt bijvoorbeeld half gerenderde frames en dekt framedrops als het ware af, waardoor er geen gestotter of screen tearing meer aanwezig moet zijn. Verder betekent de update dat de DualSense-controller voortaan draadloos is te updaten.

Sony bracht begin vorige maand al de bètaversie van de update uit voor een beperkte groep. Dat betrof uitgenodigde participanten in het bètaprogramma uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Toen was nog niet duidelijk wanneer de definitieve update precies uit zou komen.