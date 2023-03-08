Sony brengt PS5-update uit met Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p

Sony heeft officieel de eerder geteste update uitgebracht waarmee de PlayStation 5 ondersteuning krijgt voor Discord. Daarnaast voegt de update ondersteuning toe voor variable refresh rate voor 1440p-resoluties.

De huidige update betekent dat spelers gebruik kunnen maken van voicechat via Discord om daarmee eenvoudig te communiceren met vrienden op andere platforms. Daartoe is het noodzakelijk om de Discord- en PlayStation Network-accounts aan elkaar te koppelen via de instellingen in de PlayStation 5. Vervolgens is de mobiele Discord-app op een smartphone of pc nodig om daadwerkelijk een gesprek te kunnen beginnen op de PS5.

Daarnaast brengt de update ondersteuning voor variable refresh rate voor 1440p-resoluties. Dit wordt momenteel al ondersteund op de PS5, maar alleen bij 4k en 1080p. Om er gebruik van te kunnen maken, is volgens Sony een HDMI 2.1-scherm nodig. Vrr is onderdeel van deze HDMI-standaard en maakt dat een scherm zijn verversingsfrequentie dynamisch kan aanpassen aan de output van de gpu. Dat voorkomt bijvoorbeeld half gerenderde frames en dekt framedrops als het ware af, waardoor er geen gestotter of screen tearing meer aanwezig moet zijn. Verder betekent de update dat de DualSense-controller voortaan draadloos is te updaten.

Sony bracht begin vorige maand al de bètaversie van de update uit voor een beperkte groep. Dat betrof uitgenodigde participanten in het bètaprogramma uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Toen was nog niet duidelijk wanneer de definitieve update precies uit zou komen.

PS5 vrr 1440p

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 13:01
71 • submitter: Xtuv

08-03-2023 • 13:01

71

Submitter: Xtuv

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Sony PlayStation 5

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Verwijderd 8 maart 2023 13:06
Ook een fijne toevoeging is dat je de controllers nu draadloos kan updaten. Het is dus niet meer nodig om hem met een kabel aan de ps5 te verbinden.
melvinjoosten @Verwijderd8 maart 2023 13:26
Inderdaad. Door mijn oplaad dock gebruik ik vrijwel nooit de kabel en moest ik bij elke controller update opzoek naar de kabel.
logix147 @melvinjoosten8 maart 2023 14:23
Is de kabel van jouw Dock niet USB-C en verbonden met de PS5 ? Of ligt je dock niet bij de ps5 in de buurt? Usb c zou bij een gemiddelde Tweaker toch wel in handbereik moeten liggen.
dutchgio @logix1478 maart 2023 14:53
Dan laad je controller weer niet op als de PS5 uit staat. Dus heeft een aparte stroomtoevoer.
logix147 @dutchgio8 maart 2023 15:35
Je kan in de standby mode aangeven dat die X uur stroom geeft aan je dock alvorens die daar de stroom vanaf haalt. Aangezien die remote play heeft kan ik hem A altijd opstarten en vaak zet ik hem 's avonds uit als ik klaar ben vanaf mijn steamdeck. Controller ligt dan gewoon aan de lader.
melvinjoosten @logix1478 maart 2023 16:31
Nee, de officiële dock van Sony zit gewoon op netstroom. Ja, ik zou in theorie ook mijn telefoon oplaadkabel kunnen gebruiken maar ik gebruik het liefst de officiële kabel van Sony.
logix147 @melvinjoosten8 maart 2023 23:28
Stopt die dan met “opladen” ik heb die officiële oplaaddock nooit beter bekeken, behalve dat die via die magneetcontact punten werkt. Al is dat volgens mij weer onbruikbaar met mijn pro controller door de back buttons.
melvinjoosten @logix14710 maart 2023 14:47
Als de controller vol is stopt hij inderdaad met opladen. Je hoeft niet meer na te denken en gewoon na het gamen de controllers er op te zetten en ze zijn vervolgens altijd opgeladen. De PS5 kan ook lekker uit omdat het dock op netstroom zit.
Hulleman
@Verwijderd8 maart 2023 13:47
Ah, fijn! Mooi QoL update. Ik merkte dat ik die update rustig maanden op rij wegdrukte, omdat ik geen zin had om de controller met een kabel te verbinden.
davince72 @Hulleman8 maart 2023 14:12
Hoe laad jij hem dan op? ;-)
Hulleman
@davince728 maart 2023 14:16
Met de Sony dockingstation
davince72 @Hulleman8 maart 2023 14:32
Ah ok. Je merkt al dat ik nog geen PS5 heb. Ik ging er vanuit dat je voor opladen nog steeds usb kabel erin moest doen en dan dus net zo goed gelijk de update kunt starten. Het dockingstation zal wat anders werken blijkbaar (niet gelijk aan bedrade connectie?)
dutchgio @davince728 maart 2023 14:54
Nee je moest dan echt de controller met een USB kabel verbinden aan de PS5 zelf. Dat is dan vrij omslachtig voor een draadloze controller.
Hulleman
@davince728 maart 2023 15:14
Je kunt de controllers opladen met een kabel via de PS5 en dan idd meteen die updates doen als ze voorbij komen. Ik gebruik een docking, dat is meteen een mooi ding om de controllers in op te bergen. Die docking zit in het stopcontact en heeft geen connectie met de PS5. Best omslachtig om dan voor een update dat kabeltje weer te zoeken en in de PS5 te stoppen :P
davince72 @Hulleman8 maart 2023 15:36
Thanks!! Nu snap ik het ook helemaal. En handig om alvast te weten als ik dit jaar of volgend jaar de ps5 ga kopen ;-)
Madshark @davince728 maart 2023 16:28
Onthoud dat je dan wel een originele Sony docking neemt, niet die troep wat oa. Mediamarkt voor een jaar euro minder probeer aan te smeren.
ap3nr0ts @Verwijderd8 maart 2023 13:08
Precies! Dit is echt waar ik het meest blij mee ben eigenlijk. Hoe vaak ik dat wel niet uitstel, haha.
davince72 @ap3nr0ts8 maart 2023 14:11
vroeger......toen updates nog niet bestonden voor controllers en nu zijn we blij dat het zelfs draadloos geupdate kan worden ;-)
Hoe meer software/firmware in randapparatuur komt hoe groter de kans dat het in de toekomst ons in de steek gaat laten, omdat er bijvoorbeeld een time-bomb bug in blijkt te zitten en de leverancier geen updates meer beschikbaar stelt.
SaraNostra @Verwijderd8 maart 2023 13:08
Zeker fijn!
alionfire @Verwijderd8 maart 2023 13:43
Moet je de controller nog wel 1x aansluiten om draadloze updates mogelijk te maken? :P
s0kkie @alionfire8 maart 2023 13:48
Nee dat ook niet meer gelukkig :)
Eerst de grote update doen en klaar is Kees.
thunder8 @alionfire8 maart 2023 13:55
Als draadloos updaten niet werkt, dan nog 1x. Daarna moet het wel draadloos werken. Aldus de releasenotes.
Kcquipor @Verwijderd8 maart 2023 14:28
Dit noem ik eens een nice QOL update :)
killerbie @Verwijderd8 maart 2023 15:44
huh? hoe update je uw controller?
Robbaman @Verwijderd8 maart 2023 19:33
Hopelijk zit hier ook een fix in voor de PSVR2 Sense controllers. De bug waardoor de knoppen van een van de controllers het in spellen niet doen is echt super irritant en dermate veel voorkomend dat ik aan neem dat ze hier snel een fix voor zullen uitbrengen.
Verwijderd @Robbaman8 maart 2023 19:34
Nog niet gehad, bij welke games is dat?
Greatsword 8 maart 2023 13:05
Waarom zou je als Discord gebruiker dit (willen) koppelen aan je PS5 als je gewoon de stand alone app kan gebruiken?
Linkje3 @Greatsword8 maart 2023 13:09
Als je via je PS5 wilt praten met spelers met een PC of Xbox, terwijl je aan het gamen bent met een headset. Voorheen moest je dan werken met een splitter van je headset naar je telefoon en console, en was het meer gedoe. Nu kan het allemaal via de PlayStation 5 zelf lopen.
dutchgio @Greatsword8 maart 2023 13:10
Multiplatform, zodat mensen die geen PS5 hebben ook kunnen meedoen aan de partychats en mensen met een Playstation dat gewoon via de PS5 kunnen doen.
ASNNetworks @Greatsword8 maart 2023 13:27
Zodat je nog steeds je gaming headset kan gebruiken en game audio + voice chat hebt via je headset.
Zoop @Greatsword8 maart 2023 14:19
Simpel, bedenk maar waar het geluid vandaan moet komen voor voicechats. Zonder dit kan je nog steeds prima discorden via je mobiel, maar dan moet je dus wel een headset koppelen aan je mobiel en daar via communiceren. Waar komt het geluid van je PS5 dan vandaan? Uit de tv zal nog gaan, maar zodra je daar ook met een headset werkt, dan ziet je met 2 headsets ... of zit je met splitters te klooien.

Kortom, de toegevoegde waarde van de app op PS5 mag duidelijk zijn, ook al is de hele interface alsnog steeds via website/app, het gaat er puur om dat je de audio allemaal uit hetzelfde apparaat krijgt, dat scheelt een hoop ellende.
ProQuizmaster @Zoop9 maart 2023 12:15
Alleen is het geluid van de ps5 microfoon input bijna helemaal waardeloos.
Zoop @ProQuizmaster9 maart 2023 12:48
Dat lijkt me te liggen aan de headset die je gebruikt, ik zou persoonlijk nooit een console-branded headset daarvoor gebruiken ..
Mr Mike 8 maart 2023 13:06
Leuk dat dit er eindelijk is. Zo kan je eindelijk crosplay makkelijker communiceren. Nu kijken of de rest ook volgt.
Seroczynski @Mr Mike8 maart 2023 13:11
Enkel Nintendo heeft dit nog niet. Op Xbox is het zelfs nog iets beter uitgewerkt, want daar heb je geen Discord op PC of telefoon voor nodig.
ASNNetworks @Seroczynski8 maart 2023 13:27
Klopt, echter moest je op de Xbox ook in het begin de app gebruiken op je telefoon. Later is dat verder uitgewerkt en geïntegreerd. Lijkt mij dus dat het op de PlayStation 5 diezelfde route volgt: eerst met mobiel noodzakelijk en daarna volledig geïntegreerd.
LOTG 8 maart 2023 13:19
Daartoe is het noodzakelijk om de Discord- en PlayStation Network-accounts aan elkaar te koppelen via de instellingen in de PlayStation 5. Vervolgens is de mobiele Discord-app op een smartphone of pc nodig om daadwerkelijk een gesprek te kunnen beginnen op de PS5.
Voelt wel een beetje erg beta zo, op de Xbox is het tegenwoordig geïntegreerd zo dat dit allemaal niet meer hoeft, dan zou je toch wel verwachten dat Sony het in een keer zo kan doen?

In elk geval wel beter dat de audio nu meteen via de Playstation naar de headset kan lopen.
GoodspeeD @LOTG8 maart 2023 13:28
Ik ging er vanuit dat integratie van Discord betekende dat ik autonoom op een PS5 een Discord chat kon bijwonen, zoals ik dat ook op een PC kan. Maar in plaats daarvan moet ik nu eerst op een mobiele app een voice chat bijwonen en aangeven dat ik de verbinding wil transferren naar de PS5. Beter dan niets, maar wel omslachtig.
dutchgio @GoodspeeD8 maart 2023 14:55
Ik had dan inderdaad een Discord app en integratie verwacht, dit lijkt alsnog een beetje een workaround in plaats van een degelijke oplossing.
Metallize 8 maart 2023 13:47
Ik heb zelf mn TV via een spdif doorgeloopt naar mn mn digital in naar mn pc .. werkt perfect in combinatie met een bluetooth headset via mn pc :Y) (op wat interferentie na , van wat ik denk mn ps5 controller is )
Maargoed , nu hoef ik iig niet op te staan van mn bank ,om discord aan te zetten op mn pc ... couch-potato galore !!! :D

nu nog een mini-fridge naast de bank voor mn bier koel te houden ;)

Maar soms is het wel leuk om met mn maten via Discord wat biertjes te drinken , en elkaars game te zien, ik heb dat toen veel gedaan in de covid-pandemie (bezopen met zn allen mario-karten is geweldig _/-\o_ ) , nu kan het ook via de ps5 hopelijk...
En ja we kunnen met zn allen ook in een pub gaan staan, of over komen , maargoed soms is het gewoon zo ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 28 juli 2024 07:21]

bownbreaker @Metallize8 maart 2023 14:01
Dit kan inderdaad ook. Ik heb een 3,5mm kabel van de "audio out" van m'n monitor in de "line in" van m'n pc zitten. Dan kan je via configuratiescherm "listen to this device" aanzetten op de line-in van je PC om de audio van de PS5 door je PC te laten lopen. Waarschijnlijk iets meer latency maar hier heb ik me nog nooit aan gestoord.

[Reactie gewijzigd door bownbreaker op 28 juli 2024 07:21]

Metallize @bownbreaker8 maart 2023 16:11
zo heb ik het in het verleden gedaan, maar dan zit je inderdaad met een Digitaal naar analoog , en analoog naar digitaal , om t drna weer om te zetten naar je speakers naar analoog, een beetje omslachtig ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 28 juli 2024 07:21]

theduke1989 8 maart 2023 13:08
Beetje jammer dat je HDMI2.1 hiervoor nodig hebt. Maar goed HDMI2.0 of 2.0b ondersteunt dit niet.
Maar je scherm wordt wel een stuk duurder als je het via een monitor doe zoals ik.

Dell S3422DWG UWQHD maar heeft 2.0. maar zal er zeker geen nieuwe monitor voor kopen voor de vrr van de PS5. En een tv scherm nja kan, maar wordt weer discussie met vrouw waarom we een HDMI2.1 scherm nodig hebben.
Bulls
@theduke19898 maart 2023 22:37
Ik heb een LG C2 gekocht voor de PS5 en vindt het de prijs meer dan waard.
Chiellie76 8 maart 2023 14:37
Zo ook fijn als het mogelijk zou zijn (zonder toevoeging van iets) om je Airpods (pro) te kunnen gebruiken op de Playstation 5 :-).
CHKYBSTRD 8 maart 2023 13:05
Mooi alleen jammer dat hiervoor ook de HDMI 2.1 aansluiting voor nodig is. Dan toch maar spelen op mijn TV ipv monitor.
Gravit0n @CHKYBSTRD8 maart 2023 13:15
Dat is nogal logisch, VRR is onderdeel van de HDMI 2.1 specificatie.
crimby @Gravit0n8 maart 2023 14:00
Mijn Samsung 55Q80R heeft HDMI 2.0 met VRR ondersteuning. Zou moeten werken, ware het niet dat Sony de 2.1 beperking heeft. Niet per se logisch.
Gravit0n @crimby8 maart 2023 15:23
Die heeft AMD Freesync, geen VRR. :)
crimby @Gravit0n8 maart 2023 15:35
Beetje jammer dat RTINGS wel aangeeft dat deze VRR heeft en volgens mij ook hier op het forum uitvoerig besproken dat 2.0 VRR kan ondersteunen. Maargoed freesync dus; werkt dat dan standaard met PS5 of eigenlijk helemaal niet vanwege de beperking die sony oplegt?
kanvua @crimby8 maart 2023 17:23
Freesync is een soort vrr alleen is het een feature van AMD. VRR is nu onderdeel geworden van de HDMI 2.1 standaard zodat fabrikanten (zoals Nvidia en and) niet meer hun eigen standaarden hebben die niet voor 100% samen werken.

Vrr is dus onderdeel van HDMI 2.1 maar niet iedereen HDMI 2.1 tv/monitor ondersteund vrr.

Om antwoord te geven op je vraag: nee, niet vanwegen een beperking van Sony maar omdat alleen AMD GPU’s freesync hebben. Ik denk dat amd het liever gesloten houdt. Overigens heeft de ps5 een amd gpu dus zou het ook weer niet gek zijn om freesync te ondersteunen :*)

[Reactie gewijzigd door kanvua op 28 juli 2024 07:21]

eggsforpedro @Gravit0n8 maart 2023 13:26
Klopt, maar op Xbox is die beperking er niet. Dus jammer.
geert1 @eggsforpedro8 maart 2023 13:37
Klopt. De Xbox Series X gebruikt daarvoor AMD's Freesync over HDMI 2.0. Dat is een AMD-eigen implementatie, deels afkomstig uit de DisplayPort-standaard waar VRR al in zat en uit de HDMI 2.0-implementatie van VRR die geschrapt was uit die standaard voordat die uitkwam (in HDMI 2.1 kwam de huidige VRR-implementatie). Er moest specifieke ondersteuning zijn voor deze iets gekunstelde implementatie in het gebruikte scherm, wat best vaak het geval was (o.a. Samsung en LG) maar de laatste paar jaren daalt dat. Want HDMI 2.1 met de modernere VRR wordt steeds meer de standaard. De Xbox Series X ondersteunt die nieuwere optie ook, en het hele Freesync-verhaal zal worden uitgefaseerd. Neemt niet weg dat de Xbox Series X inderdaad bredere ondersteuning heeft voor VRR, ook op HDMI 2.0. Dat blijft heel handig voor wie geen heel nieuw scherm heeft, maar dat wordt langzaamaan minder relevant.
CHKYBSTRD @Gravit0n8 maart 2023 15:07
Zoals hier al wordt aangegeven… het kan wel! En laat ik nu net een monitor met HDMI 2.0 en freesync hebben! Erg jammer dat er dus alleen voor 2.1 gekozen wordt.
rayane1718 @CHKYBSTRD9 maart 2023 19:59
Ik ben een hdmi 2.1 naar DP 1.4 kabel aan het overwegen om dezelfde reden, 1440p zonder VRR is een dealbreaker, heb wel vragen rond compabiliteit, maar mocht het niet werken is, ben ik toch maar een druk op de returnknop verwijderd van een 30 euro kabel. Het word oftewel deze of deze.
Bandbreedte: DP 1.4 = 25.92Gbps, HDMI 2.0 = 18Gbps, HDMI 2.1 = 48Gbps
Laten we hopen dat de PS5 niet moeilijk doet omdat het geen HDMI is aan het andere uiteinde van de kabel. Ik ken natuulijk ook niets van HDMI specifaties en zou niet weten hoe slecht die convertering is. Op youtube staan er enkele videos zoals deze waar het op 1080p wel lukt om enkele limieten van monitor hdmi input te omzeilen door een dp te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door rayane1718 op 28 juli 2024 07:21]

robbertd97 @rayane171812 maart 2023 23:12
Ik weet niet of iemand het al had benoemd, maar de kabels die je hebt gelinkt werken de verkeerde kant op. Je zoekt een HDMI 2.1 > DP 1.4 kabel, waarbij het signaal VRR ondersteuning houdt. Zo ver ik heb gezien zijn daar geen opties voor beschikbaar...

[Reactie gewijzigd door robbertd97 op 28 juli 2024 07:21]

Verwijderd 8 maart 2023 13:41
Geld dit nu dat je de discord app kan downloaden

Want ik kan zon app niet vinden
Luuk2015 @Verwijderd8 maart 2023 13:47
Zie de tweede alinea van het artikel.
Het Discord account moet gekoppeld worden in de instellingen, vervolgens gebruik je je telefoon/PC om te bellen via de Discord app.
SebasKolk 8 maart 2023 13:05
Nice!

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