Camerastatief met accu en automatische waterpasfunctie verschijnt op Kickstarter

Fabrikant Benro komt met de Theta, een camerastatief met accu dat zichzelf waterpas kan zetten. Hiervoor heeft het statief een ingebouwde elektromotor en een gyroscoop. Het statief beschikt ook over een app voor live view en bediening via een smartphone.

De Theta werkt met afneembare modules waarvan er drie op het statief geklikt kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld de accu afneembaar. De accu van het statief heeft een capaciteit van 1800mAh en volgens Benro is een volledige acculading voldoende om het statief 8000 keer waterpas te zetten. Het opladen van de accu duurt anderhalf uur en gaat door middel van een USB-C-verbinding. De accu kan ook worden gebruikt als powerbank.

Benro

Een andere module is de 'camera control module', die te gebruiken is om op afstand een live view-verbinding op te zetten met de camera en een smartphoneapp. Daarnaast is het met de module mogelijk om zaken als iso-, diafragma- en sluitertijdwaarden in te stellen. De module gebruikt hiervoor een wifi- en bluetoothverbinding. Ook kunnen de foto's van de camera worden gedownload naar een smartphone. De functionaliteit die deze module biedt, lijkt veel op die van apps van camerafabrikanten zelf. Zo heeft Canon de Camera Connect-app en Nikon de SnapBridge-app. Het gebruik van de app van Benro biedt ook de functionaliteit om te streamen naar YouTube of Facebook, of via het Real-Time Messaging Protocol. Om van deze functies gebruik te maken, is de Golive-module vereist.

Benro

Bij de introductie van het Theta-statief komt Benro met een vierde losse module. Die module wordt echter niet aan het statief geklikt, maar gemonteerd op de hot shoe van de camera. Benro noemt het de 'optical matrix sensor module' en die is bedoeld om tijdens timelapseopnamen automatisch de belichting aan te passen. Ook deze module werkt samen met de Theta-app.

Berno ThetaBerno ThetaBerno Theta

Het statief van Benro wordt in twee maten geïntroduceerd: de Theta en de Theta Max. Beide statieven zijn gemaakt van koolstofvezel en wegen respectievelijk 1,25 en 1,65 kilogram. Het kleinste model kan een maximale hoogte bereiken van 1,55 meter waar het grotere model tot een hoogte van 1,70 meter komt.

Op dit moment loopt er een Kickstarter-campagne voor het statief van Benro. Het kleine statief krijgt een adviesprijs van 599 dollar en het grote statief moet 699 dollar gaan kosten. Die prijzen zijn respectievelijk 329 en 375 euro voor vroegtijdige bestellingen, waarvoor de voorraad beperkt is. Een losse accu moet 90 dollar opbrengen. Als de gebruiker ook zijn camera wil bedienen, moet er een bundel van accu en controlemodule voor 339 dollar beschikbaar komen. Wanneer het statief officieel op de markt komt, is nog niet bekend. De Kickstarter-campagne loopt af op 21 april. Het doel van 50.000 dollar is al ruimschoots gehaald; er is ruim 545.000 dollar toegezegd.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 08-03-2023 12:53 78

08-03-2023 • 12:53

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DinoBe 8 maart 2023 15:19
Ze hebben de mosterd toch ook wel duidelijk gehaald bij PeakDesign...
Dat 'omgekeerde' balhoofd, overal design, de centrale kolom die concaaf (?) is zodat het compacter kan opgevouwen worden,....

[Reactie gewijzigd door DinoBe op 23 juli 2024 04:41]

7ven @DinoBe9 maart 2023 16:43
Jep, dat was ook het eerste wat ik dacht. Die lockring op het balhoofd met het ontwerp daarvoor zijn ze wel heel creatief geweest.

https://petapixel.com/202...rst-auto-leveling-tripod/
Als je hier kijkt zie je nog beter hoeveel de balhoofd "geïnspireerd" is. Wellicht hebben ze wel een deal gesloten om dit design te mogen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door 7ven op 23 juli 2024 04:41]

woutrNL 8 maart 2023 13:06
Ik zit totaal niet in de fotografie, maar vanuit mij even een oprechte vraag aan fotografen: Is dit daadwerkelijk het geld wat ze vragen waard? Of is dit echt enkel weggelegd voor de gadgetjagers onder ons die toevallig ook nog fotograferen?
J_van_Ekris @woutrNL8 maart 2023 13:28
Ik zit totaal niet in de fotografie, maar vanuit mij even een oprechte vraag aan fotografen: Is dit daadwerkelijk het geld wat ze vragen waard? Of is dit echt enkel weggelegd voor de gadgetjagers onder ons die toevallig ook nog fotograferen?
Als je een carbon statief met balhoofd koopt met verstelbare poten en een serieuze belasting (meer dan 5 kilo), zit je bij gerenomeerde merken zoals Manfrotto ook al snel richting 500 tot 800 euro. Dus qua prijs schrik ik er niet van, alhoewel het wel een hobbel is om een goed statief weg te doen voor dit.

Ik heb dit bekeken. Ik werk met een 200-400mm met een 1.4x of 2x extender, en dan zit je in praktijk aan een statief of een eenpootje vast (want op 600mm of 800mm betekent elke beweging bewegingsonscherpte). En dan moet ik zeggen dat naar mijn mening men overdrijft. Inschuiven/uitschuiven duurt misschien wat langer, maar vaak doe je meerdere dingen tegelijk: het is niet alleen uitschuiven, maar ook zoeken naar plek waar het pootje gaat landen.

Ik ben zelf enorm sceptisch over de toegevoegde waarde voor mijn natuur fotografie van zo'n statief. Ik gebruik al jaren geen waterpas meer. Als dat statief voor 80% goed staat (maar stabiel!), los ik vaak de rest wel op met het balhoofd. Vaak merk je toch dat je na de eerste shots iets moet schuiven en zoeken (vaak takken en andere dingen in de weg). Soms werk ik met een pootje uitgeschoven en komt de rest later wel.

Een groot zorgpunt bij mis is het gebruik van 5 segmenten. Zelf heb ik er maximaal 3 (zelfs op reisstatieven) omdat de dunste segmenten je windgevoeligheid en stabiliteit enorm beinvloeden. Voor serieus materiaal is dit wat mij betreft dan ook een kansloze oplossing.

Nog een zorgpunt is de hoogte van de kop zonder gebruik van de kolom: als ik met vogels werk, dan staat mijn camera op 1.95 meter omhoog gericht met mijzelf eronder. Op een wiebelige middenkolom is dat een kansloos verhaal. Dus hoe korter die middenkolom is, hoe beter.

Een scenario zie ik nog niet gedemonstreerd worden, wat bij mij aan de lopende band gebeurd: een asymetrische opstelling. Vaak staat een poot op 30 graden, terwijl andere pootjes soms bijna horizontaal liggen.

Kan me voorstellen als mensen landschappen of architectuurwerk doen (en dus belang hechten aan perfect waterpas zijn van je complete platform), dat het anders wordt.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 04:41]

B_FORCE @J_van_Ekris8 maart 2023 17:40
Precies dit.

Wat ik nog zou willen toevoegen is dat je die laatste paar graden ook in veel gevallen in post kunt corrigeren.

De kans dat dus dit allemaal niet meer lukt is wel heel klein. Echt een niche.
JvZ @J_van_Ekris9 maart 2023 12:23
TL;DR: Goed verwoord, helemaal mee eens.

De prijs voor dit is inderdaad helemaal niet heel gek. Maar ik zie persoonlijk ook niet echt de toegevoegde waarde ten opzichte van m'n handmatige Manfrotto. Recente DSLR hebben sowieso vaak nog een ingebouwde digitale waterpas volgens mij, dus vaak kan je vanuit je compositie al zelf levelen, al kost het iets meer tijd misschien. Zoals anderen ook al schrijven neem je inderdaad met een statief sowieso al de tijd om een foto te maken, die paar seconden om je camera ook nog recht te zetten vallen daarbij in het niet, dat doe ik meestal toch al tijdens het bepalen van de compositie.
Ibor @J_van_Ekris13 maart 2023 16:53
...... Als dat statief voor 80% goed staat (maar stabiel!), los ik vaak de rest wel op met het balhoofd......
Daarom: een ontwikkeling in 'slimme balkop' lijkt mij ook een betere route en geeft met opties om het e.e.a compact te realiseren...
ParaVince @woutrNL8 maart 2023 13:10
Ik kan me voorstellen dat natuurfotografen die graag panorama's maken hier baat bij kunnen hebben. Wanneer je meerdere foto's in portret maakt, en die aan elkaar wilt stitchen is het essentieel dat je statief waterpas staat, ander verlies je pixels en dus een deel foto door het stitchen.
PdeBie @ParaVince8 maart 2023 13:20
Veel statiefkoppen zijn voorzien van een ingebouwd waterpasje. Kost je alleen ietsje meer moeite omdat je hem zelf waterpas moet zetten.
mjtdevries
@PdeBie8 maart 2023 14:43
Maar juist als je met een statief gaat werken heb je ook ruim de tijd om je statief waterpas te zetten.
Als je gehaast een foto moet maken sleep je geen statief mee.

Dit lijkt echt een oplossing waar nog een probleem bij gevonden moet worden.

Terug naar de OP. De prijs lismoeilijk in te schatten.
Bij bv Manfrotto kun je voor de helft van het geld een koolstofvezel van dezelfde hoogte en vergelijkbaar draaggewicht vinden. Maar ze hebben ook een model dat 700 euro is.
Het licht er aan hoe de kwaliteit van dit statief is, of de prijs normaal is of niet.

Wat ik wel vreemd vind is dat ze 11kg draagvermogen geschikt vinden voor een SLR met een 70-200 lens. Zo'n lens is ongeveer 1,5 kg en de SLR iets van 700gr. Zet er een fliterser van een halve kilo op en je zit niet eens in de beurt van die 11kg.
Dat ding zou ook prima veel zwaardere lenzen aan moeten kunnen. Dus ik ben bang dat die 11kg niet erg vergelijkbaar is met de gewichten van andere fabrikanten.
J_van_Ekris @mjtdevries8 maart 2023 16:49
Maar juist als je met een statief gaat werken heb je ook ruim de tijd om je statief waterpas te zetten.
Als je gehaast een foto moet maken sleep je geen statief mee.
Ja en nee.

Als je met hele lange telelenzen werkt is de combi van veel gewicht (mijn 200-400 weegt bijna 4 kilo) en lange brandpuntsafstand de reden dat je een statief wilt: het is vanuit de hand gewoon niet lang stabiel te houden. Maar als je zo'n lens bij sport of natuurfotografie inzet, dan is er altijd wel sprake van enige haast omdat je anders interessante momenten kwijtraakt. Goede voorbereiding en routine helpen hierbij, en mentaal een rust bewaren helpt enorm. Maar ook een manier van werken die bewust keuzes maakt: ik heb liever een moment wel met een scheve horizon, dan dat ik het mis met een rechte horizon. Photoshop lost dat later wel op (kader vaak toch al ruimer om afwijkende bewegingen toch te kunnen vangen). Dus als het maar een beetje stabiel staat en enigzins rechtop, dan heb ik mijn doel al bereikt.

Mijn camera heeft een ingebouwde waterpas maar zelfs dat gebruik ik nauwelijks. Ik kijk liever naar de compositie: als dingen iets schuin aflopen wil je dat de horizon in beeld recht lijkt, en dan staat mijn camera maar niet waterpas. En dat zie je gewoon in je zoeker.

Ik deel jouw gevoel dat een 70-200 niet past bij die 11 kilo. Dit is wel erg ruime marge. Mijn lenzen zijn van ijzer en glas, en daar zit je met alle lenzen bij elkaar nog onder die 11 kilo. Maar met het aantal segmenten wat ze hebben, kan het niet anders dan dat de onderste flinterdun en dus buigbaar zijn. Daarom zit je bij de duurdere statieven vaak al aan de 3 segmenten. Dus daar kan het wel eens aan liggen.

Overigens zat er in de demo ook een stukje over inzakken waar het tradinionele statief faalde. Die demo hadden ze wel eens met 5 kilo belasting mogen geven.....
webster @J_van_Ekris8 maart 2023 18:58
Volgens mij ben je helemaal niet de doelgroep met je 200-400mm lens. Dit is voor korte lenzen, voor het maken van panorama's.
Frame164 @webster8 maart 2023 20:51
Voor gestitchte panoramas is 200 mm niet extreem. Weinig vervorming dus mooi te stitchen.
J_van_Ekris @webster8 maart 2023 22:18
Volgens mij ben je helemaal niet de doelgroep met je 200-400mm lens. Dit is voor korte lenzen, voor het maken van panorama's.
Daarom noemt de Kickstarter campagne dat de Theta Max wel degelijk bedoeld voor 200-600mm....
PdeBie @mjtdevries8 maart 2023 14:54
Maar juist als je met een statief gaat werken heb je ook ruim de tijd om je statief waterpas te zetten.
Als je gehaast een foto moet maken sleep je geen statief mee.
Helemaal met je eens. Ik het alleen aan wat je normaliter hebt en kan doen.
Frame164 @mjtdevries8 maart 2023 20:50
Dit is ook meer een ontwikkeling "omdat het kan". Misschien een kickstarter beginnen om een onderzetter te maken die je glas rechtop houdt op een scheve ondergrond. Als je dit statief kunt maken kan dat ook. Als is het makkelijker om een vlakke ondergrond te zoeken.
Barsonax @ParaVince8 maart 2023 23:28
Dat valt best wel mee is mijn ervaring. Zolang je maar genoeg overlap neemt haalt het niet heel erg uit dat de foto's net niet recht zijn dat stiched die toch wel aan elkaar.

Ik heb daar zelf eigenlijk nooit problemen mee gehad zelfs niet voor panorama's die ik uit de hand geschoten heb. Dan zit je er zo een paar graden naast zonder het te merken.

Dan komt het vooral neer op gemak uiteindelijk. Hoeveel minder overlap kan je hiermee halen en is dat de moeite waard?
Ro4x @woutrNL8 maart 2023 13:11
Statieven zijn van die zaken (als je ze nodig hebt binnen jouw fotografie richting) waarvan je in het begin denkt; hierop ga in bezuinigen. Totdat je het een paar keer hebt gebruikt en een duurder, lichter, kleiner opvouwbaar, flexibeler, soepeler statief ziet bij een collega fotograaf en die uitprobeert.

Je hebt ze al vanaf enkele tientjes tot ver over de duizend(en) euro's. Over het algemeen is alle waar enigszins naar z'n geld in de fotografie wereld.

De prijs van dit statief wekt bij mij juist twijfel op over de kwaliteit/duurzaamheid.
Creadion @Ro4x8 maart 2023 13:22
Het statief past de poten zelf aan om te stabiliseren, de poten zijn tegelijkertijd inklapbaar, er is een accu ingebouwd, draadloze connectie met smartphone.. Dat is inderdaad een lage prijs en roept de "eerst zien, dan geloven" gedachte bij me op..

Maar, het is wel innovatie, en ik kan me ook voorstellen dat ze met een lage prijs starten voor dit concept en later verder innoveren en prijs verhogen..

Mooi product in ieder geval, ben benieuwd naar de eerste reviews!
bzzzt @Creadion8 maart 2023 14:45
De instapprijs komt zonder al die 'smart' features. Je mag voor de volledige set (batterij, optical stabiliser, camera control etc) nog een paar honderd euro extra aftikken.
MornixRS @Ro4x8 maart 2023 15:32
De prijs na de kickstart begint bij 599. Bij welke prijs denk jij dat er pas sprake kan zijn van kwaliteit?
bantoo @woutrNL8 maart 2023 13:34
Een statief is eigenlijk een product wat een level lang mee (kan) gaan. Ik denk niet dat ze de prijs kunnen vragen die hier vermeld is aangezien ze geen reputatie hebben, de luxere statiefmerken kunnen zeer hoge prijzen vragen en krijgen dat ook betaald. Alleen al het gemak in het opbouwen en afbreken van een kwaliteit statief voegt veel toe. Ik zie automatisering nog niet zo 123 relevant worden in de statief wereld.
Misschien is er iets veranderd maar Benro was altijd meer een prijsvechter.

[Reactie gewijzigd door bantoo op 23 juli 2024 04:41]

bzzzt @bantoo8 maart 2023 14:49
Denk dat dit ook een beetje een poging is wat meer als 'premium' merk gezien te worden.
Die hele 'camera control' zie ik ook niet echt zo - de meeste moderne DSLR en mirrorless spullen hebben al prima ondersteuning voor dingen als wireless remote control en remote zoeker.
KriVaDesign @bantoo8 maart 2023 14:51
"Geen reputatie" lijkt me toch zeer sterk overdreven. Benro is zeker niet het merk dat bovenaan het lijstje staat, maar om dan ineens te zeggen dat ze geen reputatie hebben, is toch een brug te ver.
Zoals je zelf aanhaalt is Benro eerder een prijsvechter, maar net zoals met (zo goed als) alles in de fotografiewereld betaal je heel wat extra voor die laatste paar percentjes kwaliteit/prestatie.
Voor sommigen maken die laatste paar percenten wel degelijk een verschil, voor het gros van de mensen zou het weggegooid geld zijn. En dat is net de markt waar Benro zich grotendeels op richt. (En andere merken ook met hun lager gepositioneerde modellen, natuurlijk.)
Of dit een succesverhaal wordt, geen idee. Ik ben sowieso niet geneigd om een eerste-generatie-product te kopen, maar ben wel benieuwd naar de reviews.
CAPSLOCK2000 @woutrNL8 maart 2023 14:41
Ik zit totaal niet in de fotografie, maar vanuit mij even een oprechte vraag aan fotografen: Is dit daadwerkelijk het geld wat ze vragen waard? Of is dit echt enkel weggelegd voor de gadgetjagers onder ons die toevallig ook nog fotograferen?
Ik ben ook geen fotograaf, maar bij professioneel spul is het vaak zo dat kleine verbeteringen op lange termijn veel verschil maken. Als je twee keer per dag je statief opnieuw neerzet en steeds 3 minuten nodig hebt om het waterpas te zetten dan kost dat over een jaar gerekend een paar werkdagen. Dan is een paar honderd euro voor een statief snel terugverdient. Kan ik me zo voorstellen.

In fotografie speelt tijd soms ook wel een grote rol. Dingen gebeuren en en wachten niet tot de fotograaf er klaar voor is. Ik kan me voorstellen dat in dergelijke situaties het ook wel handig kan zijn om een statief te hebben dat zichzelf recht zet en geen last heeft van zenuwen.

Overigens denk ik dat de markt voor dit statief bij de vloggers & streamers ligt. Mensen die wel heel veel met beeld bezig zijn zonder dat het echt hun specialiteit is, die niet per se de best mogelijke beeldkwaliteit nodig hebben en blij zijn met alle hulp die ze kunnen krijgen. Veel meer dan hun camera rechtzetten doen ze zelf toch niet.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 04:41]

J_van_Ekris @CAPSLOCK20008 maart 2023 16:58
Als je twee keer per dag je statief opnieuw neerzet en steeds 3 minuten nodig hebt om het waterpas te zetten dan kost dat over een jaar gerekend een paar werkdagen. Dan is een paar honderd euro voor een statief snel terugverdient. Kan ik me zo voorstellen.
Nou, ik moet het nog zien gebeuren. Ik sta meer te kl*ten met plaatsen van de pootjes in modder en het vinden van de ideale hoogte dan dat het uitschuiven daarvan tijd kost. En als ik echt haast heb is een statief binnen seconden op een poot bruikbaar.
In fotografie speelt tijd soms ook wel een grote rol. Dingen gebeuren en en wachten niet tot de fotograaf er klaar voor is. Ik kan me voorstellen dat in dergelijke situaties het ook wel handig kan zijn om een statief te hebben dat zichzelf recht zet en geen last heeft van zenuwen.
Als je haast hebt werk je volledig uit de hand. Zelf werk ik routinematig met een 200-400 (4 kilo) en dat gaat een minuut of 10 goed zonder pauze. Af en toe een 600 mm (serieus zwaarder door zijn lengte), maar ook dat red ik ook wel 5 minuten. Zie bijvoorbeeld dit beeld, met een 500mm uit de losse hand geschoten. En ik ben geen Swarzenegger.

Dan komt dat statief er vanzelf wel een keer onder (of niet).

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 04:41]

EmbeddedPower @J_van_Ekris9 maart 2023 16:50
Fraaie foto!
En, paar keer naar rechts, Long Jump at Dutch National Students Championship Eindhoven, daar is de horizon dus duidelijk scheef, maar dat geeft de foto (in mijn ogen) alleen nog maar meer 'spanning'.
Of heb je die in post rechtgetrokken op de atleet?
J_van_Ekris @EmbeddedPower9 maart 2023 16:58
Thanks!

De verspringer in Eindhoven was nog analoog op dia en uit de hand. En nul voorbereiding, ik was eigenlijk met de hardlopers bezig toen ik dit zag aankomen in een ooghoek. Als je hem recht gaat trekken dan gaat er een hoop van de randen af, en het was juist de lucht en ruimte in het beeld die ik zo gaaf vindt. Als je gaat corrigeren krijg ik al snel het gevoel dat ik de springer "opsluit". Dus dan moet je er als fotograaf mee leren leven.
TheekAzzaBreek @woutrNL8 maart 2023 13:23
Lijkt me een hebbeding.

Je zou je nog voor kunnen stellen dat het voor pakweg een architectuurfotograaf wat tijdwinst oplevert, maar voor professioneel gebruik zijn die dingen veel te licht.
Gelomidor1 @woutrNL8 maart 2023 14:16
Helaas zijn statieven erg deur, voor video grafie zit je dan op 1800 voor een “normale” statief
Anders @woutrNL8 maart 2023 15:16
In sommige gevallen wel. Bij het maken van hyperlapses zal het veel tijd schelen als je niet bij elke stap de boel moet uitlevelen. Bij panoramafotografie in het algemeen kan het ook tijd schelen.

Bovendien is fotografie al een vakgebied voor mensen die niet op een paar euro meer of minder kijken. De meeste mensen zullen nauwelijks verschil zien tussen foto's gemaakt met een lens van 200 euro en eentje van 2000 euro, toch verkopen lenzen met zulke prijzen goed. Dan verbaast het me niet dat ook voor nieuwe onbewezen gadgets al snel honderden euro's wordt neergeteld.

[Reactie gewijzigd door Anders op 23 juli 2024 04:41]

Arjan A 8 maart 2023 13:22
Ik ben zelf fotograaf, en gebruik meerdere statieven en statiefkoppen, maar dit heeft wel een enorm hoog gadgetgehalte. Benro staat bekend als een goed en degelijk merk en ik snap eerlijk gezien niet dat zo'n groot bedrijf alsnog kickstarter nodig heeft voor dit idee. Een marktonderzoek zou effectiever zijn, waarna je de koper de R&D kosten laat betalen in de vraagprijs.

Los van dat: een statief gebruik ik voornamelijk bij landschaps- en architectuurfotografie. Een waterpas in het balhoofd, plus een waterpas op mijn camerascherm zijn meer dan voldoende om het geheel recht te krijgen. Het enige pijnpuntje is af en toe de leveling naar voren/achter, wat bij een panorama / 360-graden foto nog weleens lastig kan zijn.
Bij architectuur luistert het waterpas-staan nog weleens nauw en zou ik een lichte meerwaarde in dit product kunnen vinden. Het scheelt misschien twee tot vijf minuten extra werk, en architectuur loopt echt niet ineens uit je beeld, dus daar sta je dan met je statief van 699 dollar :+

Een use case die ik nog wel kan bedenken is interieurfotografie, als je steeds verschillende hoogtes in je statief toepast. Maar dan nog...
djwice @Arjan A8 maart 2023 14:00
Ik zat te denken, als je je statief heb geplaatst, doe je dat meestal op de spot die je wil. Als door automatische leveling hij ineens een paar centimeter naar links of rechts verschuift, wil je hem dan niet juist weer verplaatsen?

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 04:41]

PdeBie @djwice8 maart 2023 14:41
Correct
Eusebius @Arjan A8 maart 2023 13:33
Precies dit.

Heb veel architectuur gedaan in het verleden. Kwestie van iets groter fotograferen en dan bijstellen in de nabewerking. Je hebt meer aan de kwaliteit van de fotograaf dan aan allerlei gadgets die het leven makkelijker zouden maken ..
Aldy @Eusebius8 maart 2023 14:56
Dan gebruik je waarschijnlijk geen (ultra) groothoek, want fouten in perspectief zijn dan niet te corrigeren in de nabewerking.
CharlesND @Eusebius8 maart 2023 15:41
[quote]
Precies dit. Kwestie van iets groter fotograferen en dan bijstellen in de nabewerking.
/quote]

Slechtste advies aller tijden, tenzij je mogelijke aanstormende concurrenten op het verkeerde (statief)been wil zetten. Vroeger of later komt het moment dat een klant vanwege tijdsdruk of nieuwe vormgever de originele opname wil hebben en dan kom jij met je scheve horizon en veel te ruim gekaderde opname.

Als je echt professioneel wil fotograferen en zeker als je gaat filmen blijf als het even kan dan sowieso weg van Sirui, Benro, Walimex en al die andere betere amateurmerken. Spaar nog (heel lang...) door of koop desnoods een tweedehands Gitzo of Sachtler. Als je een keer die opname met een telelens en windkracht 5 moet maken dan snap je direct waarom mensen die peperdure statieven blijven kopen.

Met video is het nog veel duidelijker, ik heb al een hele tijd geleden met pijn in hart en portemonnee mijn Manfrotto (van 1500 euro) verruilt voor een Sachter (van ruim 6000 euro) maar het gebruik en iedere pan of tilt gaat zoveel makkelijker en 'organiser' dat ik het achteraf een van mijn beste investering vind. Buiten dat dit statief over 15 jaar waarschijnlijk nog steeds prima werkt.

Nu snap ik uitstekend dat mensen dit soort bedragen liever eerst met veel meer direct zichtbaar resultaat in andere accessoires zoals lenzen en licht steken, precies wat ik ook gedaan heb. Maar het laatste waar ik geld in zou willen steken is in dure snufjes van Benro en soortgelijke fabrikanten....
Eusebius @CharlesND9 maart 2023 09:37
Iets groter, zodat je een halve graad kunt bijstellen indien nodig. Dat zijn kleine marges en klanten krijgen geen RAW's van mij, maar JPG. Met een tas van meer dan 20 jaar oud, 3 statieven in huis (waaronder 2 gitzo's), een verzameling L-lenzen en een paar ééncijferige EOS'en en werk voor verschillende magazines weet ik wel wat ik doe hoor :)
sapphire
@Arjan A8 maart 2023 13:40
Ex-interieur fotograaf hier!

Dan zou ik het geld liever besteden aan een goede geared kop, dat was imho echt de beste aankoop die ik gedaan heb als camera accessoire. Interieurs lopen net als architectuur doorgaans ook niet weg :)
Blokker_1999 @Arjan A8 maart 2023 14:22
Kickstarter wordt al jaren gebruikt door vele grotere bedrijven net om de interesse in de markt te pijlen voor een nieuw product en om zeker te zijn dat ze een minimale hoeveelheid bestellingen halen voordat ze overgaan naar serieproductie.
CAPSLOCK2000 @Arjan A8 maart 2023 14:47
Benro staat bekend als een goed en degelijk merk en ik snap eerlijk gezien niet dat zo'n groot bedrijf alsnog kickstarter nodig heeft voor dit idee. Een marktonderzoek zou effectiever zijn, waarna je de koper de R&D kosten laat betalen in de vraagprijs.
Kickstarters worden ook nog wel eens als marketing campagne gebruikt om een 'start up' gevoel te geven. Bij een product als dit kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Het valt me nog mee dat ze het geen 'smart' statief noemen. (Dat doen ze dus wel).

Ik denk dat de doelgroep meer uit semi-professionele vloggers & streamers bestaat dan uit ervaren fotografen.
Aldy @Arjan A8 maart 2023 14:59
Niet alleen zijn het gadgets, wil niet dat een statieffabrikant ook nog in mijn camera kan komen. Nog een achterdeurtje. En mensen die een statief gebruiken hebben meestal geen haast, in ieder geval minder.
gekkeh3nk 8 maart 2023 13:09
Geen fotograaf, maar waarom zou je niet gewoon de voet waar de camera inschuift levellen?
Z80 @gekkeh3nk8 maart 2023 13:22
Waarschijnlijk stabiliteit. Zet een camera met lens op een massief stuk ijzer en deze trilt minimaal.
Zet dit gewicht op een beweegbaar punt en er zit altijd wat speling in.
En net bij het gebruik van een statief wil je stabiliteit.
Zelf een tijdje met lenzen gespeeld met de minimale brandpunt afstand 200mm. Dan merk je elke trilling.
Bij macro fotografie is het net zo erg. Een minimale beweging is wel/geen focus.
J_van_Ekris @gekkeh3nk9 maart 2023 08:21
Geen fotograaf, maar waarom zou je niet gewoon de voet waar de camera inschuift levellen?
Het ligt er een beetje aan wat je doet. Ik fotografeer dieren in de natuur en sport met een lange telelens. Het statief dient er dan eigenlijk alleen maar voor om mijn camera op niveau te houden. Ik werk met een balhoofd kop zodat ik altijd alle assen gelijktijdig kan bewegen. Je werkt dan voornamelijk met de frictie op het balhoofd die je een comfortabele beweging geeft. Dan boeit dat hele waterpas staan van dat statief of die eenpoot echt niet zolang de boel maar stabiel staat. Omdat de kop op de lens aangrijpt, en die lens een roteerbare kraag heeft, hoeft zelfs de mounting plate niet recht te staan (gebeurt me regelmatig) zolang de body maar recht is.

Er zijn fotografie takken die echt anders werken. Vaak fixeren die enkele assen van de kop en dan wordt het wel van belang om waterpas te staan als je de overblijvende assen wel actief gebruikt omdat je anders (vaak) hoogteverlies krijgt bij een draai. Je wilt dan een gefixeerd platform hebben. Panoramafoto's is zo'n voorbeeld. Maar mijn beeld is dat die fotografen vaak geen haast hebben, maar de tijd willen nemen voor een beeld.
Gulli 8 maart 2023 13:04
Waterpasje voor op je hotshoe kost een tientje denk ik. Hoef je ook niet op te laden, je moet er wel iets meer moeite voor doen.
Bruin Poeper @Gulli8 maart 2023 14:48
Waterpasje voor op je hotshoe kost een tientje denk ik. Hoef je ook niet op te laden, je moet er wel iets meer moeite voor doen.
€1,25
https://www.lamainscampingshow.nl/ronde-waterpas/t21e15556/
bzzzt @Gulli8 maart 2023 14:50
Veel nieuwe camera's (in ieder geval Canon R) hebben ingebouwde waterpasfunctie in de viewfinder. (in ieder geval voldoende om de horizon recht te trekken)

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 23 juli 2024 04:41]

Vulcanic 8 maart 2023 13:07
Kijken of dit een product wordt wat zichzelf staande kan houden.
HyperTrophy 8 maart 2023 13:09
Kan me niet zo voorstellen dat dit zo broodnodig is, mooi dat het geautomatiseerd gaat, en vlot. Zal wellicht iets schelen in de nabewerking, maar wanneer je toch aan het bewerken bent, is iets rechtzetten zo gebeurd.

extra = mooi meegenomen, maar geen onmisbare feature
moonlander 8 maart 2023 13:11
Klinkt handig, maar zoiets gaat vaak stuk na een tijdje gebruiken. Komt vaak zand tussen of regen/vocht, meestal geen goed iets voor elektronica. Dan is het wel een dure gadget.
bzzzt @moonlander8 maart 2023 14:38
De Kickstarter pagina zegt dat het hele spul 'sand resistent' moet zijn en 'levenslang' mee moet kunnen gaan. Kan me voorstellen dat er wel over is nagedacht ;)
Zerora @bzzzt8 maart 2023 15:12
In de video is te zien dat de poten eenvoudig los te halen zijn om hem schoon te maken voor zand/vuil/etc.. Dus er is weldegelijk over nagedacht, ja.
kzin 8 maart 2023 13:35
Ik heb de video even bekeken, maar het lijkt vooral georiënteerd op het maken van foto's van de horizon. Als ik vlogs van landschapsfotografen zie, dan willen ze vaak iets op de voorgrond meefotograferen om diepte te creëren. Daarbij wijst de camera juist naar beneden, en is hij niet horizontaal. De horizon komt zelden in het midden van het beeld.
Ook bij stadsfotografie wijst de camera regelmatig omhoog of omlaag.

In beide gevallen is de tijd die nodig is om het statief uit te klappen, en zelf te levelen helemaal niet zo belangrijk. Je bent veel meer tijd kwijt met het vinden van de juiste compositie.
SinergyX 8 maart 2023 14:20
Waarom is dit geen Advertorial? Duidelijk een referal in de URL naar kickstarter...

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