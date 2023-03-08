Camerastatief met accu en automatische waterpasfunctie verschijnt op Kickstarter

Fabrikant Benro komt met de Theta, een camerastatief met accu dat zichzelf waterpas kan zetten. Hiervoor heeft het statief een ingebouwde elektromotor en een gyroscoop. Het statief beschikt ook over een app voor live view en bediening via een smartphone.

De Theta werkt met afneembare modules waarvan er drie op het statief geklikt kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld de accu afneembaar. De accu van het statief heeft een capaciteit van 1800mAh en volgens Benro is een volledige acculading voldoende om het statief 8000 keer waterpas te zetten. Het opladen van de accu duurt anderhalf uur en gaat door middel van een USB-C-verbinding. De accu kan ook worden gebruikt als powerbank.

Een andere module is de 'camera control module', die te gebruiken is om op afstand een live view-verbinding op te zetten met de camera en een smartphoneapp. Daarnaast is het met de module mogelijk om zaken als iso-, diafragma- en sluitertijdwaarden in te stellen. De module gebruikt hiervoor een wifi- en bluetoothverbinding. Ook kunnen de foto's van de camera worden gedownload naar een smartphone. De functionaliteit die deze module biedt, lijkt veel op die van apps van camerafabrikanten zelf. Zo heeft Canon de Camera Connect-app en Nikon de SnapBridge-app. Het gebruik van de app van Benro biedt ook de functionaliteit om te streamen naar YouTube of Facebook, of via het Real-Time Messaging Protocol. Om van deze functies gebruik te maken, is de Golive-module vereist.

Bij de introductie van het Theta-statief komt Benro met een vierde losse module. Die module wordt echter niet aan het statief geklikt, maar gemonteerd op de hot shoe van de camera. Benro noemt het de 'optical matrix sensor module' en die is bedoeld om tijdens timelapseopnamen automatisch de belichting aan te passen. Ook deze module werkt samen met de Theta-app.

Het statief van Benro wordt in twee maten geïntroduceerd: de Theta en de Theta Max. Beide statieven zijn gemaakt van koolstofvezel en wegen respectievelijk 1,25 en 1,65 kilogram. Het kleinste model kan een maximale hoogte bereiken van 1,55 meter waar het grotere model tot een hoogte van 1,70 meter komt.

Op dit moment loopt er een Kickstarter-campagne voor het statief van Benro. Het kleine statief krijgt een adviesprijs van 599 dollar en het grote statief moet 699 dollar gaan kosten. Die prijzen zijn respectievelijk 329 en 375 euro voor vroegtijdige bestellingen, waarvoor de voorraad beperkt is. Een losse accu moet 90 dollar opbrengen. Als de gebruiker ook zijn camera wil bedienen, moet er een bundel van accu en controlemodule voor 339 dollar beschikbaar komen. Wanneer het statief officieel op de markt komt, is nog niet bekend. De Kickstarter-campagne loopt af op 21 april. Het doel van 50.000 dollar is al ruimschoots gehaald; er is ruim 545.000 dollar toegezegd.