Gerucht: Nvidia komt met RTX 3060 op basis van GA104-gpu en GDDR6X-vram

Nvidia komt wellicht weer met een licht gewijzigde versie van de GeForce RTX 3060. Deze zal naast een GA104-gpu 12GB GDDR6X-geheugen bevatten. Dat laatste is de belangrijkste wijziging; de bestaande versies van de GeForce RTX 3060 hebben allemaal GDDR6.

Het Twitter-account van de beheerder van de TechPowerUP GPU Database brengt kort deze specificaties, die hij mogelijk heeft gezien omdat hij toegang heeft tot de GPU-Z-validaties. Vooralsnog is er geen officiële duidelijkheid en de komst van deze RTX 3060-variant is daarmee nog een gerucht.

Volgens TechPowerUp zal de nieuwe variant 12GB van het GDDR6X-geheugen bevatten, dat een relatief hoge snelheid van 19Gbit/s heeft. Dat in combinatie met de 192bit-geheugenbus leidt tot een geheugenbandbreedte van 456GB/s. Dat is iets hoger dan de originele RTX 3070; deze videokaart heeft GDDR6-geheugen op 14Gbit/s in combinatie met een 256bit-geheugenbus en een maximale bandbreedte van 448GB/s. Dat is ook exact de bandbreedte van de RTX 3060 Ti met GDDR6-geheugen, al heeft deze videokaart ook een variant met GDDR6X-geheugen en dus een hogere bandbreedte. De reguliere RTX 3060 met 12GB GDDR6-vram, een geheugensnelheid van 15Gbit/s en een 192bit-geheugenbus heeft een bandbreedte van 360GB/s.

De kern van de nieuwe variant van de RTX 3060 zou wel gelijk blijven, in de vorm van 3584 CUDA-cores, 288 Tensor-cores en 28 RT-cores. De RTX 3060 kwam eind februari 2021 uit tijdens de toen nog voortdurende coronapandemie en mininghypes, en kreeg bij de introductie een adviesprijs van 349 euro. De werkelijke prijzen lagen echter veelal een stuk hoger. Van de RTX 3060 kwam destijds geen Founders Edition uit.

Gigabyte RTX 3060 Gaming OC
Gigabyte RTX 3060 Gaming OC

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 11:23 75

08-03-2023 • 11:23

75

Lees meer

Nvidia GeForce RTX 3060 Founders Edition

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Nvidia GeForce RTX 3060 Review

25 feb 2021

Nvidia GeForce RTX 3060 Review

Een videokaart exclusief voor gamers?

150
Hacker installeert Windows 11-minivariant Tiny11 op vram van gpu
Hacker installeert Windows 11-minivariant Tiny11 op vram van gpu Nieuws van 8 mei 2023
'Nvidia GeForce RTX 4070 gaat 599 dollar kosten'
'Nvidia GeForce RTX 4070 gaat 599 dollar kosten' Nieuws van 30 maart 2023
Gerucht: Nvidia RTX 4070 is vanaf 13 april te koop
Gerucht: Nvidia RTX 4070 is vanaf 13 april te koop Nieuws van 11 maart 2023
Nvidia haalt GeForce RTX 30 Founders Edition-gpu's uit zijn eigen webwinkels
Nvidia haalt GeForce RTX 30 Founders Edition-gpu's uit zijn eigen webwinkels Nieuws van 10 maart 2023
Manli toont GeForce RTX 3060 met 8GB geheugen en 128bit-geheugenbus
Manli toont GeForce RTX 3060 met 8GB geheugen en 128bit-geheugenbus Nieuws van 25 oktober 2022
Gainward en Galax plaatsen GeForce RTX 3060 met GA104-gpu op websites
Gainward en Galax plaatsen GeForce RTX 3060 met GA104-gpu op websites Nieuws van 26 september 2021
Meer producten en artikelen
Videokaarten Nvidia GeForce

Reacties (72)

-Moderatie-faq
72
68
44
1
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
maxkranendijk 8 maart 2023 11:26
Waarom is er nog steeds focus op de 3060? Deze heeft (momenteel) toch een hele beroerde prijs/performance?
A64_Luuk @maxkranendijk8 maart 2023 12:45
Is die verhouding echt zo slecht? Ik heb mijn 3060 gekocht toen die eindelijk een flinke prijsdaling had gehad, voor 420 euro. Dat was eind van de zomer ergens dacht ik, hij doet het uitstekend voor mijn gebruik (1080p gaming). Ik zie dat hij nu 380 moet kosten, dus nog iets (maar niet megaveel) verder gedaald.

Aangezien die van de 3060 "beroerd" is, welke kaart heeft een (veel) betere prijs/performance verhouding volgens jou?
Gundogan @A64_Luuk8 maart 2023 12:54
Puur voor 1080p gaming heb je ook een RX6600 voor ~250-275 euro. Die presteert niet heel veel slechter en is veel goedkoper. Een RX6600XT of 6650XT zijn volgens mij ook goedkoper en een stukje sneller:

https://www.techpowerup.c...-6650-xt-gaming-x/31.html

Als je nvidia wilt, dan is het op zich een prima kaart voor 1080p, maar qua prijs/prestatie kan je beter naar AMD kijken.
A64_Luuk @Gundogan8 maart 2023 12:57
Geldt dat ook met RT aan? Voor zover ik weet kan de 3060 dat speelbaar draaien op 1080p, maar hadden de AMD kaarten daar moeite mee? Kan zijn dat dat achterhaald is ondertussen hoor :)
Jeroenneman @A64_Luuk8 maart 2023 13:01
Een RTX3060 gaat RT niet op acceptabele framerates draaien. (Tenzij je 30 fps acceptabel vindt).
GreasyAce @Jeroenneman8 maart 2023 13:18
Dat klopt niet. Ik had een evga 3060 xc, nu een evga 3070 en ik kon met die 3060 op 1440p met dlss of fsr prima games op hoger dan 30, vaak boven de 60 makkelijk halen. Vaak moest ik wat tweaken aan de settings dus niet alles op ultra maar op combinatie van ultra, high en medium. Maar een 3060 kan echt wel RT aan en al helemaal op 1080p. Er is genoeg bewijs te vinden op de tal van sites met gaming benchmarks.
Jeroenneman @GreasyAce8 maart 2023 14:04
Gemiddelde framerates van rond de 30-40 fps vind ik niet echt acceptabel. Wat voor games speel je dan?

Want zonder DLSS ga je Cyberpunk, Control of Metro echt niet lekker draaien (en DLSS is dan eigenlijk weer gewoon intern een lagere resolutie dan 1080p, dus dat kan de kaart dan toch gewoon niet aan).

Misschien doel je op de RTX3060Ti?
GreasyAce @Jeroenneman8 maart 2023 14:19
Nee ik doel op de 3060, ik doe het zoekwerk wel..., hier 1 voorbeeld: https://www.eurogamer.net...ce-rtx-3060-review?page=5
Dit is dan op 1440p, maar dan kan je met logische verstand ervan uitgaan dat dit op 1080p beter is.

Hier nog 1: https://www.youtube.com/watch?v=QXrPfD_5T4U
Hier is alles op ultra, zet het op een optimale instelling en voila je hebt betere FPS.

Ow en zelfs tweakers.net heeft een mooi artikel: review: Nvidia GeForce RTX 3060 - Een videokaart exclusief voor gamers?
Jeroenneman @GreasyAce8 maart 2023 14:43
Ehm,

Zodra ik je eerste link open zie ik als eerste game Control staan: 28 fps gemiddeld, 1% low 23...
Exodus daarna: gemiddeld 35, 1% low 23 fps.

Zie niet helemaal in hoe je dit als "acceptabel" wil bestempelen?
napata @Jeroenneman8 maart 2023 15:10
https://tpucdn.com/review...o-exodus-rt-1920-1080.png

Volgens deze review haal je met een 3060 boven de 60 op native 1080p in Metro. Het is natuurlijk zeer afhankelijk van game tot game en je haalt dan direct bewust de zwaarste games aan. Ik ben zelfs niet zeker of je 1%s wel boven de 60 zitten zonder RT in Cyberpunk & Control.
Darksteel83 @Jeroenneman30 maart 2023 16:41
Heb je DLSS wel eens in de praktijk gezien?

Want ik zet DLSS echt bij ieder spel wat het ondersteund aan. Het is echt top.
Dit scheelt echt veel bij een 3060TI op 1440 G-sync scherm. Mijn G-sync scherm werkt vanaf 30 Hz tot 144 Hz. Dus dipjes onder 60 maar boven de 30 vallen vaak niet zo op bij veel spellen. Vaak kun je best wel wat raytracing toepassen en heb je dus door de combinatie van DLSS en RT een mooi beeld wat goed speelbaar is.
RT lukt niet overal echt goed bij een 3060TI. Ik heb mij 3060TI wel gekocht op de dag dat die uitkwam. Voor iets van 460 Euro. Later werden ze veel duurder.
Wolfos @Jeroenneman8 maart 2023 13:43
Hangt van de game af, maar de 3060 doet in principe prima ray tracing.
Gundogan @A64_Luuk8 maart 2023 13:00
RT is inderdaad een dingetje op de goedkopere 6000 serie kaarten. Als een 3060 1080p RT kan met voor jou acceptabele framerates, dan is dat een betere keuze als je daar veel waarde aan hecht. :)
Astennu
@A64_Luuk8 maart 2023 14:51
Vanaf 3080 en hoger kan je imo pas over speelbare RT spreken met DLSS aan. Dus nee een 3060 is daar imo ook te zwak voor het zit er op maat je fps. Is dan zo laag dat ik zelf altijd traditioneel Raster + hogere fps zou verkiezen.
PommeFritz @YangWenli8 maart 2023 15:17
wat goed dat ik niet bij iedereen hoor!
Nephalem82 @YangWenli8 maart 2023 15:11
Ehh... nou, echt niet hoor. Die tijden zijn al lang in rook opgegaan.
phrenzik_kid @A64_Luuk8 maart 2023 12:53
Niet dat ik de prijs/performance verhouding van de 3060 beroerd ga heten maar de RX 6700XT kost ongeveer hetzelfde en presteert beter. Soms zelfs beter dan een 3070.
Cristan @maxkranendijk8 maart 2023 11:37
Volgens TechPowerUp is dit om van de voorraad GA104 chips af te komen. (deze wordt gebruikt voor 3060, 3070 en 3080 chips). Met GDDR6X geheugen wordt de 3060 wat sneller en wat hipper en ze hopen hierdoor sneller die chips kwijt te raken.
Jack77 @Cristan8 maart 2023 15:30
En ze moeten de hogere kaarten niet afprijzen om de verkoop aan te zwengelen.

(Dus ze steken de chips in kaarten die in groter volume verkopen. En ze houden voor de rest de prijzen hoog. Want wie wil nu betaalbare kaarten, zelfs al zijn ze van een uitgaande reeks. NVIDIA in ieder geval niet.)
sdk1985
@maxkranendijk8 maart 2023 13:03
Waarom is er nog steeds focus op de 3060? Deze heeft (momenteel) toch een hele beroerde prijs/performance?
Vanuit welk perspectief? De huidige prijs (379) ligt enorm veel lager dan tijdens de mining hype. Verder is de kaart ook veel goedkoper dan bijvoorbeeld de RTX 2070 die vóór de mining hype ongeveer 529 moest kosten.

Je zou hooguit kunnen beredeneren dat je bij Radeon betere prijs/euro krijgt maar verder valt er momenteel weinig te klagen. Zeker als je bedenkt waar we vandaan komen. Hoe lang was het niet mogelijk om uberhaupt een kaart voor een enigszins acceptabele prijs te kopen?
Jeroenneman @sdk19858 maart 2023 14:05
Toch triest dat we nu al zover zijn gezonken/gewend zijn geraakt dat we 350+ euro voor een X60 kaartje een prima prijs vinden.
sdk1985
@Jeroenneman8 maart 2023 15:55
Tja ik betaal nu ook 8,15 voor 600 gram kipfilet die vorig jaar voor 4,79 in de AH lag. Nog langer geleden kon je snoep voor centen kopen, in guldens kun je nagaan. Met de leeftijd wordt dat fenomeen normaal. Het heeft weinig zin om je daarover op te winden.

We hebben écht een lange tijd gehad dat deze kaarten constant waren uitverkocht óf dat er een webshop was die er dan voor 900+ euro een paar aanbood. Het huidige aanbod is echt oneindig veel gunstiger.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 17:54]

JanvD @maxkranendijk8 maart 2023 11:29
Waarschijnlijk niet vanuit het perspectief van Nvidia. Blijkbaar zien zij hier nog een mogelijkheid tot geld verdienen.

Wellicht zelfs wat chips die ze over hebben en hierdoor kunnen verkopen.
michielonline @maxkranendijk8 maart 2023 11:44
Ze hebben vast nog een hele berg oude chips liggen waar ze vanaf willen, aangezien de 60 serie de enige kaart is die nog een beetje verkoopt door de (in verhouding) "lage" prijs is dat het meest voor de hand liggende kanaal om van je oude voorraad af te komen.
Jack77 @michielonline8 maart 2023 15:31
En de 3060 board layout zal wss wel compatibel zijn met de ga-104
michielonline @Jack778 maart 2023 16:23
Yup, lijkt er wel op
It is observed that the GA106 (RTX 3060) and GA104 (RTX 3060 Ti / RTX 3070) GPUs are expected to be pin compatible – and you can see the overall chip size is the same in the comparison below. However, the new GA104 is quite a lot smaller - it is estimated to be 276mm2 compared to 392mm2.
eisbaer @maxkranendijk8 maart 2023 12:48
Dat ligt er aan waar je de kaart voor gebruikt. Voor AI toepassing is een 3060 met 12GB VRAM nog steeds interessante optie. Als de GDDR6X de prijs van de reguliere 3060 nu wat onder druk zet dan wordt die misschien nog eens werkelijk aangeboden voor de oorspronkelijk genoemde adviesprijs.
Swizzler24 @maxkranendijk8 maart 2023 11:43
Money money money.
Jeroenneman @maxkranendijk8 maart 2023 12:12
Misschien verkopen ze er nog wat van met een prijs onder de 300 euro.
jellybrah @maxkranendijk8 maart 2023 14:43
3060ti, dikke prima op 1440P
GarBaGe 8 maart 2023 11:32
Ik vind het een raar moment van nVidia om nog een nieuwe variant van de 3060 op de markt te gooien.
Ze zouden nu bezig moeten zijn om de 4060 op de markt te gooien.
Vroeger wilden videokaart fabrikanten ook nog wel eens hun oude product "relabelen" naar de nieuwe generatie }>
stin00 @GarBaGe8 maart 2023 11:44
Dit is bedrijfstechnisch helemaal geen raar moment. Nvidia zit met gigantische overstock van onder andere de GA104 chips; deze vormen de basis van de 3060, 3070 en 3080. Met wat rebranden kunnen ze op midrange gebied weer wat extra kaarten slijten. Voorraden aanhouden is duur, ze moeten zsm hun overstock dumpen. De 4060 nu op de markt gooien is de officiële doodsteek van 30XX instappers, Nvidia gooit dan haar eigen glazen in. Het is pure verkoopstrategie om eerst de extreem dure high-end kaarten te releasen en heel langzaam richting de 4070 / 4060 TI / 4060 toe te werken. In het lagere segment zitten de meeste sales, maar de minste winst. Nvidia heeft als bedrijfsstrategie nu gekozen voor hogere prijzen met minder sales. Ik vind het persoonlijk een verwerpelijke strategie, vooral het rebranden van allerlei kaarten met verwarrende namen..

[Reactie gewijzigd door stin00 op 23 juli 2024 17:54]

SuperDre
@stin008 maart 2023 13:18
Maarja, waarom dan niet ook varianten van de 3070/3080, waarom telkens maar van die 3060?
Jack77 @SuperDre8 maart 2023 15:34
Omdat er voor de 70 en 80 reeks al Ada kaarten zijn. Tenzij ze bereid zijn om nieuwe Ampère varianten aan een lagere prijs te verkopen (not!), is een nieuwe 3080 weinig interessant voor dat doelpubliek. En lagere kaarten verkopen nu ook eenmaal in grotere volumes.
maxkranendijk @stin008 maart 2023 14:49
Laten we hopen dat er geen consumenten (meer) zijn die die veel te dure (achterhaalde) kaarten blijven kopen. Die zorgen ervoor dat de prijzen onnodig hoog blijven.
SuperDre
@maxkranendijk8 maart 2023 18:44
Maarja, achterhaald wat betreft prijs is dat dan weer niet. Nog steeds geen fatsoenlijke nieuwere kaarten te koop onder de 400 euro die veel betere prestaties heeft dan de 3060.
Cid Highwind @stin008 maart 2023 12:13
Je kan oude chips ook gewoon in een nieuwe serie gooien, zoals @venqwish hierboven ook al aangeeft.

Gooi het als RTX 4050 MX op de markt en hele volksstammen zullen de kaart kopen met het idee een moderne Nvidia GPU te hebben. Wat er werkelijk onder de kap zit interesseert voor dit segment niemand, anders had men wel een AMD kaart gekocht met veel betere prijs-prestatie verhoudingen.

Ik zie het sowieso als een betere optie dan een bestaand label te gebruiken voor een andere kaart. Als deze nieuwe versie namelijk sneller is dan de bestaande 3060, heb je straks namelijk winkels die knollen voor citroenen verkopen. Want de wat beter ingelichte koper die z'n redenen heeft om bij Nvidia te blijven en per sé een 3060 wil hebben, moet maar hopen dat deze de gewenste of geadverteerde versie toegestuurd krijgt.
venqwish @GarBaGe8 maart 2023 11:41
Haha inderdaad, was dat niet de Geforce 4 MX die eigenlijk een rebranded 2 was met wat tweaks hier en daar? Hadden ze beter hier ook toegepast, om het nog wat verwarrender te maken voor de klanten. Ugh, blijkbaar al van 2002 geleden, I'm old :D

Blijkbaar was deze opzet, buiten de kritiek, een verkoopssucces. Ik zou het net van nVidia verwachten dat ze zoiets dergelijks opnieuw zouden doen met hun chips "op overschot" (lijkt me toch het geval hier)

https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_4_series
Though its lineage was of the past-generation GeForce2, the GeForce4 MX did incorporate bandwidth and fill rate-saving techniques, dual-monitor support, and a multi-sampling anti-aliasing unit from the Ti series

Despite harsh criticism by gaming enthusiasts, the GeForce4 MX was a market success. Priced about 30% above the GeForce2 MX, it provided better performance, the ability to play a number of popular games that the GeForce2 could not run well—above all else—to the average non-specialist it sounded as if it were a "real" GeForce4

[Reactie gewijzigd door venqwish op 23 juli 2024 17:54]

JBVisual @GarBaGe8 maart 2023 12:14
Zelfde chip gewoon rebranded uitbrengen als GTX4050TI (het zou niet de eerste keer zijn dat dit gebeurd)
sdk1985
@GarBaGe8 maart 2023 13:04
Ik vind het een raar moment van nVidia om nog een nieuwe variant van de 3060 op de markt te gooien.
Ze zouden nu bezig moeten zijn om de 4060 op de markt te gooien.
Vroeger wilden videokaart fabrikanten ook nog wel eens hun oude product "relabelen" naar de nieuwe generatie }>
Na de eerste mining hype hebben we ook heel lang weinig gezien omdat er een overschot aan 1060 kaarten was. Dus dit is geheel in lijn der verwachting wat mij betreft.
GreasyAce 8 maart 2023 12:12
Ja GPU markt stagnatie doet dit. Er liggen nog zoveel 2e hands 20 en 30 series op de plank bij mensen, dat de 40 of 7900 series voor geen moer verkopen. bron: https://www.tomshardware....35-percent-yoy-in-q4-2022

Daarnaast als je met een 3070 op een 1440p scherm speelt heb je gewoon ook meer dan genoeg (mits je geen RT aanzet). Maar dit is hoe ik het zie, NVIDIA, AMD en waarschijnlijk INTEL ook, zien de vraag naar hele snelle GPU's gewoon afnemen, omdat de gemiddelde gamer content genoeg is met de huidige snelheid van de GPU's.

Dan heb ik soms nog het idee dat ontwikkelaars van games het zogenaamde can it run Crysis nastreven (overbodig zware systeem vereisten) om zo weer nieuwe hardware aantrekkelijk te maken, door matige tot slechte optimalisatie van nieuwe games, een soort planned obsolencene. Maar dit is niet onderbouwt o.i.d. maar meer een gevoel. Ik denk dat we nu net als met de smartphone sector op een punt zijn gekomen van 'diminishing returns'.
aap @GreasyAce8 maart 2023 12:20
Je zou zeggen dat game developers er geen belang bij te hebben om je spel zo te maken dat alleen de snelste graphics cards deze kunnen draaien, want dan maak je je markt alleen maar kleiner.
De vetste graphics hebben scoort natuurlijk weer wel, dus alleen als de extra "zwaarte" ook leidt tot significant betere graphics, zal een developer zijn system requirements willen verhogen.
A64_Luuk @aap8 maart 2023 12:32
Ik kan me nog de release van Doom III herinneren, die er weliswaar prachtig uitzag maar er wel prachtig uitzag op 800x600 omdat er vrijwel geen systemen waren die hogere resoluties speelbaar konden renderen. Desalniettemin hele goede reviews destijds.

Mensen die een lichtere GPU kopen weten prima dat ze af en toe wat terug moeten schalen, maar dan weet je dus ook dat je niet de maximale ervaring hebt. Daar hebben sommige mensen vrede mee, anderen geven dan meer uit aan een duurdere GPU. Zo gek is dat niet, als het spel maar voor iedereen speelbaar is zal de developer daar niet zomaar last van hebben. Mijn 3060 draait nu eigenlijk alles op 1080p maximale settings, dus da's tof. Maar bij nieuwe titels een tandje terug mocht dat nodig zijn heb ik ingecalculeerd. Zo draai ik Hogwarts Legacy met DLSS, want dat raadde de game aan. Heb daar niet aan geschroefd want ik vind het er prima uitzien/draaien. Vind het persoonlijk onzin om een veelvoud uit te geven aan een grafische kaart, en m'n monitor is toch ook maar UWHD. Die tegelijk upgraden loopt aardig in de papieren, en doe ik wel als ik niet tegelijkertijd de rest van het systeem heb aangepakt.

[Reactie gewijzigd door A64_Luuk op 23 juli 2024 17:54]

GreasyAce @aap8 maart 2023 12:30
Ja precies, ik heb hierbij ook niet het idee dat veel ontwikkelaars dit doen, neem nou het machtige spel COH 3 dit draait zo goed dat zelfs Digital Foundry het wat 'safe' vind https://www.youtube.com/watch?v=Hyk-18WLyMY.

Maar ik ken ook genoeg games die er grafisch niet perse heel indrukwekkend uitzien, maar toch schrikbarende hoge eisen hebben, om maar een paar voorbeelden te geven; Crysis 1 (in het verleden), AC Valhalla. En dan heb je een game zoals DOOM eternal dat er nog steeds naar mijn mening er geweldig uitziet en dat draait nog op een gpu zo snel als een aardappel.
SomerenV @GreasyAce8 maart 2023 12:49
Maar dit is hoe ik het zie, NVIDIA, AMD en waarschijnlijk INTEL ook, zien de vraag naar hele snelle GPU's gewoon afnemen, omdat de gemiddelde gamer content genoeg is met de huidige snelheid van de GPU's.
Omdat de gemiddelde gamer geen ~1000 euro of meer uit geeft aan een GPU. Ik had het er laatst met een maat over dat de GTX980 een nieuwprijs had van rond de 600 euro en dat was voor toen een high-end kaart. Tot die tijd was het altijd 600 euro voor het beste, zo'n 400 voor een middenmoter en 200 voor budget. Nu heb je voor 200 á 300 een budgetkaart, iets daarboven tot ~600 is middensegment (met enorme verschillen in prijs/performance) maar high-end is direct fors duurder en kan oplopen tot ruim boven de 1000 euro. En er zijn gewoon veel te veel varianten waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, inclusief prijzen die enorm variëren.

De GPU-markt is momenteel gewoon een shitshow.
GreasyAce @SomerenV8 maart 2023 13:08
100% met je eens, dat is waarschijnlijk de hoofdreden. Ik heb ook echt niet meer dan 500-550 over voor een 70 series GPU.
SuperDre
@SomerenV8 maart 2023 13:20
Juist, zelfs 600 is nu nog een hoge prijs wat een gemiddelde gamer niet graag wil/kan uitgeven.
YangWenli @SomerenV8 maart 2023 14:50
Dit ja ze jagen de budget gamers naar de PlayStation.
BrammetjeBram @SomerenV8 maart 2023 20:40
De GTX980 was met 4GB geheugen beter en sneller dan de GTX970 met zijn 512MB trager geheugen naast de 3,5GB sneller geheugen,
Maar de snelste en beste kaart was de 980Ti en die kostte toen al 800,-.
Die had dan ook 6GB sneller geheugen en bredere bus van 384 bits.

De vergelijking moet wel eerlijk zijn natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door BrammetjeBram op 23 juli 2024 17:54]

timot6 8 maart 2023 11:30
Lijkt bijna alsof ze niet van hun voorraad af kunnen komen. Ik vind dat Nvidia het de consument wel erg lastig maakt met al deze varianten.
GertMenkel @timot68 maart 2023 11:37
Ze hebben er zelf voor gekozen minder te verkopen om de prijzen hoger te kunnen houden.

Ik gok dat ze niet genoeg 3060Ti's verkopen en via een andere productielijn wat GDDR6 te veel hebben. De twee combineren maakt natuurlijk een leuk product dat consumenten wel zullen willen kopen.
Sinester 8 maart 2023 11:37
Hoeveelste variant op de 3060 is dit ondertussen? Wat een consumenten misleiding en verwarring zaaien ze hier mee

Moet altijd weer denken aan hun eigen stukje tekst dat nog steeds op de website staat van nVidia
Having two GPUs with the 4080 designation is confusing.
https://www.nvidia.com/en.../news/12gb-4080-unlaunch/

Echt wat een joke
Loller1 @Sinester8 maart 2023 14:50
Dit is de 9de grote RTX 3060 variant, fyi.
ruftman 8 maart 2023 11:39
Dat wordt dan een RTX 3060 Super?
Nvidia moet hem dan natuurlijk niet te snel maken, anders wordt het verschil met de nieuwe RTX 4060 misschien wel te klein die ook nog eens minder Vram heeft.
michielonline @ruftman8 maart 2023 11:45
Nee dat zie je verkeerd, door nu een nieuwe (duurdere) "3060 Super" te maken, kan de 4060 weer hoger in de markt gezet worden ;)
ruftman @michielonline8 maart 2023 11:48
Haha, leuk! En ik ga natuurlijk mijn huidige 3060 zo gauw als het kan vervangen voor die 3060 Super......
Alxndr 8 maart 2023 12:01
"De kern van de nieuwe variant van de RTX 3060 zou wel gelijk blijven"

Waarom dan "op basis van GA104-gpu" in de titel vermelden, dit suggereert dat dit een andere chip is dan er nu in zit?
Loller1 @Alxndr8 maart 2023 14:52
Omdat er ook RTX 3060's zijn met GA106 en GA103.
ManIkWeet 8 maart 2023 11:36
Ik denk dat de strategie van NVIDIA wel duidelijk is nu... De klant zoveel mogelijk verwarren, en laten denken dat dit 't nieuwe "normaal" is.

Gewoon andere producten onder dezelfde naam, prijzen belachelijk hoog, relaunches, unlaunches, lekker bezig daar...

[Reactie gewijzigd door ManIkWeet op 23 juli 2024 17:54]

Deralte @ManIkWeet8 maart 2023 11:58
De marketing divisie draait overuren… die krijgen vast mooie bonussen eind dit jaar.
haarbal 8 maart 2023 14:24
Leuk en aardig, maar dit wordt dan qua performance 3 keer zo langzaam als de topkaart, en toch willen ze er waarschijnlijk 400 euro voor hebben.

Prijs die 3060 gewoon af.
Piggen 8 maart 2023 14:52
Het zal wel de perceptie geven van een snellere versie, maar van wat ik lees over de GDDR6X versie van de 3060Ti maakt het qua prestaties nauwelijks uit ten opzichte van GDDR6. Desondanks gaan er wel wilde verhalen over rond ("bijna even snel als een 3070"), en dat zal bij deze ook wel zo gaan. In die zin een goede marketingmove.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.