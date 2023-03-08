Gerucht: Nvidia komt met RTX 3060 op basis van GA104-gpu en GDDR6X-vram

Nvidia komt wellicht weer met een licht gewijzigde versie van de GeForce RTX 3060. Deze zal naast een GA104-gpu 12GB GDDR6X-geheugen bevatten. Dat laatste is de belangrijkste wijziging; de bestaande versies van de GeForce RTX 3060 hebben allemaal GDDR6.

Het Twitter-account van de beheerder van de TechPowerUP GPU Database brengt kort deze specificaties, die hij mogelijk heeft gezien omdat hij toegang heeft tot de GPU-Z-validaties. Vooralsnog is er geen officiële duidelijkheid en de komst van deze RTX 3060-variant is daarmee nog een gerucht.

Volgens TechPowerUp zal de nieuwe variant 12GB van het GDDR6X-geheugen bevatten, dat een relatief hoge snelheid van 19Gbit/s heeft. Dat in combinatie met de 192bit-geheugenbus leidt tot een geheugenbandbreedte van 456GB/s. Dat is iets hoger dan de originele RTX 3070; deze videokaart heeft GDDR6-geheugen op 14Gbit/s in combinatie met een 256bit-geheugenbus en een maximale bandbreedte van 448GB/s. Dat is ook exact de bandbreedte van de RTX 3060 Ti met GDDR6-geheugen, al heeft deze videokaart ook een variant met GDDR6X-geheugen en dus een hogere bandbreedte. De reguliere RTX 3060 met 12GB GDDR6-vram, een geheugensnelheid van 15Gbit/s en een 192bit-geheugenbus heeft een bandbreedte van 360GB/s.

De kern van de nieuwe variant van de RTX 3060 zou wel gelijk blijven, in de vorm van 3584 CUDA-cores, 288 Tensor-cores en 28 RT-cores. De RTX 3060 kwam eind februari 2021 uit tijdens de toen nog voortdurende coronapandemie en mininghypes, en kreeg bij de introductie een adviesprijs van 349 euro. De werkelijke prijzen lagen echter veelal een stuk hoger. Van de RTX 3060 kwam destijds geen Founders Edition uit.