Adaptive sync-technologieën die een variabele verversingsfrequentie mogelijk maken, zijn tegenwoordig in veel producten te vinden. Videokaarten, monitoren, consoles en televisies zijn er inmiddels vaker wèl dan niet mee uitgerust. Variable refreshrate (vrr) is zonder twijfel een van de belangrijkste nieuwe technologieën voor gaming in het afgelopen decennium geweest. Hoewel het doel ervan een zo soepel mogelijke game-ervaring is, kennen de verschillende technologieën die dit mogelijk maken niet zo’n soepele geschiedenis. In dit artikel nemen we de stand van zaken rond de variabele verversingsfrequentie met je door.

Het probleem

De variabele verversingsfrequentie lost een probleem op waar monitoren en schermen altijd al mee te kampen hebben gehad. Traditioneel wordt het beeld op je monitor een vast aantal keer per seconde ververst, wat bij de meeste schermen zestig keer per seconde gebeurt. Elke keer dat het scherm ververst, kan er een nieuw beeld worden getoond. Omdat het menselijk brein snel op elkaar opvolgende beelden als een animatie ervaart, kan een computerbeeldscherm zulke ‘bewegende beelden’ tonen. Volgen de beelden elkaar in een vast en consistent tempo op, dan blijft deze illusie van animatie in ons brein in stand.