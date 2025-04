Discord-voicechat op Xbox is nu beschikbaar voor alle gebruikers

Discord-voicechat is vanaf dinsdag beschikbaar op Xbox One en Xbox Series X/S. Met deze nieuwe functionaliteit kunnen gebruikers op hun console gebruikmaken van de spraakkanalen in de Discord-app.

Om Discord-voicechat op de Xbox te gebruiken, hebben gebruikers wel de Xbox-app op hun telefoon nodig, schrijft het bedrijf op zijn website. Daarnaast moet het Discord-account worden gekoppeld aan het Xbox-account. Dit kan in Discord onder het kopje 'Verbindingen' van 'Gebruikersinstellingen'. Op de Xbox-console staat deze optie onder 'Gekoppelde sociale accounts'.

Wanneer alles goed is ingesteld, kunnen gebruikers de spraakkanalen van Discord gebruiken om tijdens het gamen te praten met vrienden. Een gesprek dat eerst op mobiel of op pc wordt gestart, kan vervolgens worden overgeschakeld naar de Xbox van de gebruiker.

Sony heeft Discord-voicechat inmiddels ook aangekondigd voor de PlayStation 5. Het is alleen nog niet bekend wanneer deze functionaliteit beschikbaar komt. Het laatste gerucht is dat Sony zegt dat de functionaliteit in de 'komende maanden' wordt toegevoegd.