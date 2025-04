PlayStation 5 ondersteunt 1440p-resolutie

Sony brengt woensdag wereldwijd een nieuwe systeemupdate uit waarmee de weergave van een 1440p-resolutie via HDMI mogelijk wordt op de PlayStation 5-console. Deze optie was al vanaf het begin beschikbaar bij de Xbox Series-consoles, maar ontbrak tot nu toe bij de PS5.

De mogelijkheid om 1440p-resoluties te weergeven, komt naast de al aanwezige ondersteuning voor 1080p en 2160p. Sony meldt dat er voor een 1440p-output een televisie of monitor nodig is die 1440p/60Hz of 1440p/60Hz en 120Hz ondersteunt, en dat de resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke game die op deze resolutie wordt gespeeld.

Er is wel een beperking als voor 1440p wordt gekozen: variable refresh rate is dan niet mogelijk. Vrr is onderdeel van de HDMI-standaard en maakt dat het aangesloten scherm zijn verversingsfrequentie dynamisch aanpast aan de output van de gpu. Deze variabele verversingsfrequentie is dus alleen mogelijk bij 1080p en 2160p.