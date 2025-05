PS5-bèta-update voegt ondersteuning voor 8TB-ssd's en Dolby Atmos-audio toe

Sony gaat ondersteuning voor 8TB-ssd's toevoegen aan de PlayStation 5. De console krijgt ook ondersteuning voor Dolby Atmos. De features zijn nu beschikbaar in een bèta-update. Later verschijnen de features voor alle PS5-gebruikers.

De nieuwe functies zijn toegevoegd in de recentste PS5-bètafirmware, meldt Sony in een blogpost. In de bèta wordt onder meer de maximale opslagcapaciteit van PCIe 4.0-ssd's opgehoogd naar 8TB. Tot op heden ondersteunde de PS5 ssd's van maximaal 4TB. Sony verwijst naar zijn supportpagina voor overige vereisten voor het installeren van ssd's. Het bedrijf raadt bijvoorbeeld drives aan die leessnelheden van minimaal 5,5GB/s halen.

Verder krijgt de PS5 ondersteuning voor Dolby Atmos via ondersteunde HDMI-apparaten, zoals hometheatersystemen of soundbars. Hiermee volgt Sony Microsoft; de Xbox Series-consoles hadden al Dolby Atmos-support. Sony's implementatie van 3d-audio, Tempest 3D AudioTech, wordt met de update compatibel met Dolby Atmos-apparaten, zegt het bedrijf. Gebruikers kunnen Dolby Atmos inschakelen in de audioinstellingen, onder Audio Format.

Verder krijgt de console nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om een tweede controller te gebruiken ter assistentie van een speler. Gebruikers kunnen zo twee controllers gebruiken alsof het er een is. Het wordt daarmee mogelijk om iemand te helpen bij uitdagende stukken in games. Verder wordt het mogelijk om haptische feedback aan te zetten bij UI-navigatie.

De Party-interface wordt ook aangepast en er wordt voortaan een previewafbeelding getoond als gebruikers hun scherm delen met vrienden. Het wordt ook mogelijk om het piepgeluid dat hoorbaar is wanneer de console wordt aan- en uitgezet, uit te schakelen.