Beelden tonen mogelijk nieuwe PS5-console met losse diskdrive

Op sociale media zijn een afbeelding en een video opgedoken van een mogelijke revisie van de PlayStation 5-console. Er gaan al langere tijd geruchten rond over de komst van een herziene uitvoering van de PS5, met een losse diskdrive die apart verkocht zou worden.

In eerste instantie dook er een afbeelding op van de mogelijke 'Slim'-uitvoering van de PS5 op X, het voormalige Twitter. Dezelfde dag is er op het sociale medium door een Australische PlayStation-reparateur ook bewegend beeld van de mogelijke PlayStation 5-revisie gedeeld.

In de video is de plastic behuizing van een mogelijk toekomstig model van de PS5 te zien, met een uitsnede voor de diskdrive en twee sleuven aan beide kanten van de behuizing. Daarnaast lijken er twee USB-C-poorten aan de voorkant te zitten. Bij de huidige PS5-modellen gaat het hier om een USB-C-poort en een USB-A-poort. In hoeverre de behuizing van de console dunner of kleiner is dan bij de huidige PS5-modellen, is niet goed zichtbaar.

De nieuwe versie van de PlayStation 5 zou volgens Inside Gaming in september van dit jaar verschijnen. Door de verwachte verwijderbare diskdrive zouden eigenaren van de console op een later moment alsnog een diskdrive kunnen aanschaffen. Ook hoeft er geen volledig nieuwe console gekocht te worden als de diskdrive eventuele gebreken vertoont. Op dit moment kunnen consumenten kiezen uit een PS5 met diskdrive voor 550 euro en een digital only-versie voor 450 euro.