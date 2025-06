Sony wil hoofdtelefoonmaker Audeze overnemen

Sony wil audiomaker Audeze overnemen. Dat bedrijf maakt high-end hoofdtelefoons en oortjes. Volgens de bedrijven blijft Audeze producten maken voor verschillende platforms en niet alleen voor de PlayStation.

Sony schrijft dat het een overeenkomst heeft gesloten met Audeze voor een overname. Die moet Sony's 'werk om te innoveren op de audio-ervaring van PlayStation-games versterken', schrijft het bedrijf, maar het noemt daar geen concrete plannen voor. Sony zegt dat het 'de expertise van Audeze in het PlayStation-ecosysteem wil brengen' en noemt daarbij voorbeelden zoals de implementatie van spatial audio via de Tempest 3D Audiotech-technologie in de PS5 en de Pulse 3D-headset. Audeze zegt zelf meer headsets te willen blijven maken en tegelijk 'Sony te ondersteunen bij het verbeteren van PlayStation-audio'.

Audeze blijft als een zelfstandig bedrijf opereren, zegt Sony. De fabrikant blijft ook audioproducten maken voor verschillende platforms en gaat niet exclusief voor de PlayStation ontwikkelen. De producten blijven in de Amerikaanse staat Californië geproduceerd worden. De twee bedrijven zeggen niet wat de overname kost en welke andere voorwaarden daaraan zitten.