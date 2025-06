Sony's PS5-controller DualSense Edge krijgt officiële Linux-ondersteuning

Sony heeft zijn hid-playstation-Linux-driver geüpdatet waardoor deze de DualSense Edge-controller ondersteunt. Die controller verschijnt in januari en heeft extra knoppen, al werken deze nog niet met de Linux-driver.

De fabrikant publiceerde de driverupdate eerder in oktober, merkt Phoronix op. Sony zegt dat de update ondersteuning biedt voor de DualSense Edge-controller, maar dan alleen zoals de oorspronkelijke PlayStation 5-controller DualSense. De extra functies die de Edge-controller biedt, zoals de mogelijkheid om knoppen aan te passen, werken met de update nog niet.

Phonorix schrijft dat de update in december officieel uitgebracht zou kunnen worden. Of Sony later ook extra Edge-functies mogelijk wil maken, is niet duidelijk. De hid-playstation-opensourcedriver bevat ook ondersteuning voor de PlayStation 4-controller. Sony publiceerde eind 2020 een officiële Linux-driver voor de eerste DualSense-controller.

De DualSense Edge-controller is een PlayStation 5-controller die onder meer knoppen op de achterzijde van de controller heeft, vervangbare sticks krijgt en softwarematig is aan te passen. Op de PlayStation 5 kunnen gebruikers bijvoorbeeld de dead zones van de joysticks aanpassen, knoppen mappen en de travel distance van de triggers aanpassen. De controller verschijnt op 26 januari en kost 240 euro.