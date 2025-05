Zuid-Hollandse provider kon door ransomware geen internet leveren aan klanten

De lokale provider SKP kon door een ransomwareaanval afgelopen weekend geen internet- of televisiediensten leveren aan klanten. 'De meeste' klanten moeten inmiddels weer tv en internet hebben. SKP levert diensten in Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker.

De ransomwareaanval vond in de ochtend van zaterdag 22 april plaats, schrijft de provider. De aanval 'heeft een uitval van al onze diensten veroorzaakt', schrijft SKP. Het is niet duidelijk hoe de cyberaanval dit kon veroorzaken. Sinds de aanval kan de provider internet- en televisiediensten 'gedeeltelijk' weer aan klanten leveren. "Helaas zijn er nog problemen met onze telefoniedienst, werkt de SKP-e-mail niet en zijn er nog individuele klanten die internetproblemen ervaren."

SKP zegt ook deze problemen aan te willen pakken, maar weet nog niet wanneer alle problemen opgelost kunnen zijn. Het is daarnaast niet bekend of de hackers gegevens hebben gestolen, zegt SKP. De provider zegt aangifte te gaan doen bij de politie. Hoeveel de hackers eisen, is niet bekend. SKP biedt zowel glasvezel- als coaxdiensten aan.