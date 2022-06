Techbedrijven VS beloven miljarden voor verbeteren cybersecurity van samenleving

Google en Microsoft gaan samen 25 miljard euro investeren in cybersecurity. Ook andere techbedrijven hebben toezeggingen gedaan om de digitale veiligheid van apparaten en bedrijven te verbeteren. Dat gebeurt naar aanleiding van een gesprek met de Amerikaanse president Biden.

Google gaat in de komende vijf jaar 10 miljard dollar, omgerekend 8,5 miljard euro, uitgeven om beveiliging te verbeteren. Dat geld gaat naar het uitbreiden van zerotrustbeleid bij bedrijven, het helpen van het beveiligen van software in de supplychain van het bedrijf en het stimuleren van opensourcebeveiligingssoftware. Ook wil het bedrijf meer ict'ers gaan opleiden in de komende drie jaar.

Microsoft trekt eveneens geld uit voor beveiliging. Het gaat om 20 miljard dollar of 17 miljard euro voor betere beveiliging van Microsofts eigen beveiligingsproducten. Ook Microsoft doet dat over een periode van vijf jaar. Het bedrijf zegt daarnaast 150 miljoen dollar of 127 miljoen euro toe voor hulp bij het beveiligen van overheidsinstellingen.

Ook andere bedrijven hebben toezeggingen gedaan, maar dan niet met geld. Amazon gaat zijn interne securitytrainingen gratis beschikbaar stellen en gaat gratis hardwaretokens uitdelen aan alle AWS-eindgebruikers. IBM gaat 150.000 mensen opleiden in cybersecurity. Apple gaat zorgen dat zeker 9000 van zijn leveranciers op grote schaal training krijgen en multifactorauthenticatie gebruiken.

De bedrijven doen dat naar aanleiding van een gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden. Die sprak met Google en Microsoft, maar ook met andere techbedrijven zoals Apple en IBM. Het gesprek ging specifiek over cybersecurity en de impact daarvan op de samenleving. Biden wilde van de bedrijven weten wat er mogelijk was om de beveiliging van henzelf en de maatschappij in het geheel te verbeteren.

Biden kwam zelf ook met verschillende initiatieven voor de verbetering van cybersecurity. Het National Institute of Standards and Technology gaat in de VS samenwerken met de private sector om een meer eenduidig beveiligingsbeleid op te stellen en meer opensourcesoftware te gebruiken, en verschillende scholen en universiteiten gaan cursussen aanbieden.