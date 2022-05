Britse cybersecuritysector boekte in 2021 omzet van 10,1 miljard pond

De Britse cybersecuritysector boekte in 2021 10,1 miljard pond omzet. Dat is een toename van 14 procent tegenover 2020 volgens de Britse overheid. Toen bedroeg de omzet van de sector naar verluidt 8,9 miljard pond. De sector haalde in 2021 ook 1 miljard pond aan investeringen binnen.

Volgens een jaarlijks rapport van het Britse overheidsdepartement voor digitalisering, cultuur, media en sport omvatte de cybersecuritysector van het eiland in 2021 1838 bedrijven die cybersecurityproducten en -diensten aanboden en waren er 52.700 voltijdse werknemers actief in deze sector. De Britse overheidsdienst schat dat er afgelopen jaar 13% meer werknemers in de sector zijn bijgekomen.

De bedrijven uit de Britse cybersecuritysector trokken samen naar schatting meer dan 1 miljard pond aan investeringen aan door 84 deals met investeerders te sluiten. De sector droeg in 2021 5,3 miljard pond bij aan de Britse economie. In 2020 was dat volgens de Britse overheidsdienst nog 4 miljard pond.