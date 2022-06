Gerucht: RTX 3090 Super krijgt 21Gbit/s-geheugen en tgp van 450W

Nvidia komt volgens geruchten nog dit jaar met een RTX 3090 Super. De videokaart zou sneller Gddr6x-geheugen krijgen, meer stroom verbruiken en over iets meer CUDA-cores beschikken dan het reguliere model.

Twitter-gebruiker Kopite7kimi noemt de details van een GA102-350A1-gpu. Die zou volgens de leaker misschien gebruikt worden voor een GeForce RTX 3090 Super, met 10.752 CUDA-cores, 21GBit/s-geheugen en een total graphics power van 450 watt. De Super-uitvoering zou geen NVLink hebben voor het koppelen van twee kaarten. Kopite7kimi staat bekend als een betrouwbare bron. Vorig jaar publiceerde hij de specificaties van de RTX 30-serie voordat die officieel bekend waren.

Het aantal van 10.752 CUDA-cores is marginaal hoger dan bij de RTX 3090, die er 10.496 heeft. Het verschil van 256 cores zal vermoedelijk niet veel uitmaken voor de prestaties, al zijn de kloksnelheden nog niet bekend. Het hogere verbruik kan duiden op hogere kloksnelheden, al is er ook meer stroom nodig voor het snellere geheugen.

Dat er RTX 30-kaarten komen met 21Gbit/s-geheugen werd vorig jaar al opgemerkt door Micron. De geheugenfabrikant noemde toen een RTX 3090 met een geheugensnelheid tussen 19 en 21GBit/s. De eerste versie van de RTX 3090 die Nvidia uitbracht, heeft Gddr6x met een snelheid van 19,5Gbit/s. Als er inderdaad een RTX 3090 Super komt met 21GBit/s-geheugen, dan neemt de geheugenbandbreedte toe tot 1008GB/s. Bij de RTX 3090 is dat 936GB/s.

Een andere Twitter-gebruiker, Greymon55, noemde eerder ook al de RTX 3090 Super met hetzelfde aantal cores, maar sprak over een verbruik van 400W. Het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar de informatie van deze gebruiker is.

Officieel heeft Nvidia nog niets bekendgemaakt over een GeForce RTX 3090 Super. Volgens geruchten komt die kaart nog ergens dit jaar uit. Het huidige topmodel van de RTX-serie verscheen in september vorig jaar. Het is de enige kaart van de RTX 30-lijn waar nog geen Ti- of Super-variant van bestaat.

Videokaart RTX 3090 Super* RTX 3090 RTX 3080 Ti Gpu GA102-350A1 GA102-300 GA102-225 CUDA-cores 10.752 10.496 10.240 Boostsnelheid Nnb 1700MHz 1665MHz Vram 24GB Gddr6x 24GB Gddr6x 12GB Gddr6x Geheugensnelheid 21Gbit/s 19,5GBit/s 19Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit 384bit Bandbreedte 1008GB/s 936GB/s 912GB/s Tgp 450W 350W 350W Releasedatum Nnb 24 september 2020 2 juni 2021 Adviesprijs

(Founders Edition) Nnb 1549 euro 1199 euro

* Specificaties volgens geruchten.