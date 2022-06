WSJ: Western Digital wil Kioxia inlijven voor 20 miljard dollar

Geheugenfabrikanten Western Digital en Kioxia zouden willen fuseren. De twee werken al decennialang samen in een joint venture. WD zou de fusie willen bekostigen met aandelen ter waarde van 20 miljard dollar, omgerekend zo'n 17 miljard euro.

WD is volgens The Wall Street Journal in vergevorderde gesprekken met Kioxia. Dat is het voormalige Toshiba Memory. Bronnen die bekend zijn met de zaak zeggen dat er al lange tijd gesprekken zijn en dat de intensiteit daarvan is toegenomen in de afgelopen weken. Een deal zou halverwege september rond kunnen zijn. Als de fusie doorgaat, zou het gecombineerde bedrijf geleid worden door WD-topman David Goeckeler.

Volgens de zakenkrant is het nog niet zeker dat de fusie daadwerkelijk doorgaat. Kioxia zou ook andere mogelijkheden overwegen, zoals een beursgang of een overname door een ander bedrijf. Volgens WSJ had ook Micron interesse in Kioxia, maar die zou zijn afgekoeld. Voor een overname van Kioxia is goedkeuring van de Japanse overheid vereist.

Het Amerikaanse Western Digital en het Japanse Kioxia werken al decennialang samen aan geheugenchips. In 2017 werd de joint venture tussen de twee bedrijven verlengd tot 2029. Door te fuseren zou het concern beter kunnen concurreren met Samsung. Dat is wereldwijd de grootste fabrikant van nandgeheugen.

Volgens cijfers van TrendForce heeft Samsung 34 procent van de markt voor nandgeheugen in handen. Kioxia staat op plek twee met 18,3 procent en WD volgt met 14,7 procent. Als de twee bedrijven samengaan, zouden ze ongeveer op gelijke hoogte komen met Samsung. Er vindt al langer consolidatie plaats op de markt voor geheugenproductie. Vorig jaar verkocht Intel zijn nandgeheugendivisie aan SK Hynix voor 9 miljard dollar.