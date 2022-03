Toshiba mag van aandeelhouders bedrijf niet in tweeën splitsen

Aandeelhouders hebben tegen een plan van Toshiba gestemd om het bedrijf in tweeën te splitsen. Na het splitsen zou er volgens Toshiba een bedrijf overblijven dat zich richt op energie, transport en accu's, en een bedrijf dat zich richt op diensten, halfgeleiders en opslag.

Toshiba zegt de uitslag te accepteren en dat het opnieuw zal kijken naar zijn 'strategische opties'. Daarna zal er bepaald worden wat het bedrijf gaat doen. Tijdens de vergadering waarin het plan van Toshiba werd weggestemd, werd er volgens de Financial Times ook een plan besproken dat het bedrijf zou dwingen om zich door een bedrijf of investeerders te laten overnemen. Dit voorstel kwam van de op een na grootste aandeelhouder en werd ook weggestemd.Het bedrijf kondigde begin februari aan zich in tweeën te willen splitsen, naar een Toshiba Infrastructure Service Co. en een Device Co.

Onder Service Co. zouden energiesystemen, infrastructuur, transport, accu's en batterijen vallen. Het meerderheidsaandeel dat Toshiba in geheugenchipfabrikant Kioxia heeft, zou hierbij verkocht worden om Toshiba-aandeelhouders tegemoet te komen.

Onder Device Co. zouden de halfgeleiderproducten, apparatuur voor de productie van halfgeleiders en de harde schijven voor datacenters vallen. Volgens Toshiba's plan zou dit bedrijfsonderdeel in het boekjaar van 2023 losgetrokken worden van Service Co. Alle andere onderdelen en dochterondernemingen zouden als onderdeel van de splitsing worden afgestoten. Het gaat dan onder meer om de airconditioningstak, de tak die liften in gebouwen maakt en een bedrijfsonderdeel dat met verlichting werkt.

Het is niet duidelijk of Toshiba nu zijn plan om te splitsen gaat staken, of deze wil aanpassen. Investeerders zeggen tegen de FT dat Toshiba's ceo eerder heeft gezegd iets te zien in de volledige overname van het bedrijf door een enkel bedrijf of investeerder. Het gaat al jaren slecht bij Toshiba, onder meer door mismanagement, schandalen en een mislukte stap naar kernenergie.