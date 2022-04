Vermeende specificaties van Nvidia GeForce RTX 30 Super-lijn verschijnen online

De vermeende specificaties van de GeForce RTX 30 Super-lijn die Nvidia naar verluidt gaat introduceren staan op internet. HP maakt daarnaast melding van de aanwezigheid van een RTX 3080 Super in een all-in-one, waarmee waarschijnlijk is dat Nvidia met de Super-generatie komt.

De vermeende specificaties zijn op een rij gezet door kopite7kimi, een gebruiker die regelmatig correct informatie over komende Nvidia-producten online zet. Hij meldt onder andere dat de RTX 3090 Super over 10.752 CUDA-cores en 24GB Gddr6x videogeheugen gaat beschikken. Met deze hoeveelheid cores zou de kaart over de volledige GA102-gpu beschikken.

Afgaande op de informatie van de leaker, lijkt de RTX 3070 Super er niet veel op vooruit te gaan tegenover zijn voorganger: alleen het videogeheugen krijgt een upgrade van Gddr6 naar Gddr6x. De grootste verandering lijkt de RTX 3060-reeks te ondergaan bij de komst van de Super-serie. Deze zou 5632 CUDA-cores krijgen, tegenover 4864 cores voor de 3060 Ti en 3584 voor de reguliere 3060. Het lijkt er daarmee op dat de RTX 3060 Super op de GA104-gpu gebaseerd zal worden, net als de RTX 3060 Ti, maar dan met meer cores geactiveerd.

Over de komst van een Super-generatie van de RTX 30-serie gaan al een tijd geruchten. Die komst is iets waarschijnlijker geworden door een tijdelijke vermelding van een RTX 3080 Super op de productpagina van een Envy 34 AIO-pc van HP, zo merkte Videocardz op. Die pc verschijnt in oktober maar zou op een later moment een upgrade met die kaart kunnen krijgen. De Super-aanduiding is inmiddels geschrapt bij de specificaties van de Envy 34 AIO. Volgens de geruchten verschijnt de RTX 30-series Super begin 2022.

GeForce RTX 3090 Super* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Super* GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Super* GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Super* GeForce RTX 3060 SM 84 82 70 68 46 46 44 28 Tmu's 336 328 280 272 184 184 176 112 CUDA-cores 10.752 10.496 8960 8704 5888 5888 5632 3584 Tensor-cores 336 328 280 272 184 184 176 112 RT-cores 84 82 70 68 46 46 44 28 Geheugen 24GB Gddr6x 24GB Gddr6x 12GB Gddr6x 10GB Gddr6x 8GB Gddr6x 8GB Gddr6 12GB Gddr6 12GB Gddr6

*Specificaties volgens kopite7kimi