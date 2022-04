Custom RTX 3080 Ti's en RTX 3070 Ti's

Kortgeleden introduceerde Nvidia twee nieuwe videokaarten in de vorm van de GeForce RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti. We bespraken in een eerder artikel al de prestaties van deze chips zelf; nu is het tijd om de verschillende custom modellen van de boardpartners te bekijken en vergelijken.

Net als vrijwel alle gebruikers hebben ook wij als techpers last van de beperkte verkrijgbaarheid van videokaarten. Voor deze round-up betekent dit dat we minder kaarten kunnen vergelijken dan je van ons gewend bent. Niet elke fabrikant kon een sample van elk model leveren, waarbij ASUS aangaf zelfs geen enkel exemplaar voor de Benelux beschikbaar te hebben. Omdat de videokaartenmarkt inmiddels de eerste voorzichtige tekenen van herstel richting een normalere verhouding van vraag en aanbod begint te tonen, hebben we toch besloten dit artikel te publiceren. De verkrijgbaarheid van de nieuwste generatie kaarten is inmiddels al minder dramatisch en daarbij zijn de prijzen minder absurd dan ze in de afgelopen

tijd waren.

In dit artikel vergelijken we verschillende custom RTX 3070 Ti's en RTX 3080 Ti's onderling om te zien welke de beste zijn. Voor de vergelijking met andere gpu's verwijzen we je graag naar onze uitgebreide RTX 3080 Ti-review en RTX 3070 Ti-review.

RTX 3080 Ti versus RTX 3070 Ti

Leggen we de specificaties van de twee gpu's naast elkaar, dan wordt duidelijk dat de verschillen tussen de chips aanzienlijk zijn. De GA102-gpu, zoals onder andere gebruikt op de RTX 3080 Ti, is flink groter dan de GA104, die op onder meer de RTX 3070 Ti is terug te vinden. Dat betekent niet alleen meer transistors, maar daadwerkelijk een flink groter aantal verschillende soorten rekenkernen. De maximale kloksnelheden liggen bij de 3070 Ti dan weer hoger, terwijl beide kaarten over dezelfde geheugentechnologie beschikken. Omdat de geheugenbus op de 3080 Ti flink breder is, komt de totale beschikbare bandbreedte op deze kaart ook hoger uit. Bovendien heeft deze luxere kaart vijftig procent meer geheugen dan de RTX 3070 Ti, die beperkt is tot 8GB videogeheugen.