Fan-remake van Star Wars: Tie Fighter uit 1994 is na tien jaar werk verschenen

TIE Fighter Total Conversion is uitgebracht. Het gaat om een door een fan gemaakte remake van Star Wars: TIE Fighter, een game die oorspronkelijk in 1994 verscheen. De remake heeft nieuwe graphics, verbeterde gameplay en zelfs VR-ondersteuning.

TIE Fighter Total Conversion is gemaakt op basis van het X-Wing Alliance Upgrade-project. Dat wil zeggen dat niet de oorspronkelijke game uit 1994 de basis vormt van de remake, maar diens opvolger, Star Wars: X-Wing Alliance uit 1999. TIE Fighter is volledig nagemaakt in die nieuwere engine en heeft daardoor naast een grafische upgrade ook gameplayverbeteringen gekregen.

De volledige campagne en alle missies van TIE Fighter zijn nagemaakt in de remake. Daarnaast bevat TFTC een aangepaste campagne, met grotere gevechten. Deze bestaat uit 37 missies in totaal. De soundtrack is vernieuwd, maar de originele midi-soundtrack is ook aanwezig. Omdat de remake in X-Wing Alliance draait, is er ook VR-ondersteuning. Die werd met het Upgrade-project al aan die game toegevoegd.

Om TIE Fighter Total Conversion te spelen is een exemplaar van X-Wing Alliance vereist. Die game is verkrijgbaar op Steam en GOG. Ook moet de X-Wing Alliance Upgrade-mod geïnstalleerd worden, waarna TFTC toegevoegd kan worden. De makers van de fan-remake hebben er naar eigen zeggen tien jaar aan gewerkt.